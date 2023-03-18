Экс-премьер Словакии рассказал о планах США на Крым

«США хотел бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать ее против России и контроля акватории Черного моря. Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», — отметил политик в беседе с РИА Новости.

Чарногурский предположил, что западные страны, потерпев поражения на Украине, оставят попытки «отобрать» полуостров. Как отметил экс-премьер, за рубежом все чаще звучат мнения, что Крым всегда был и останется российским.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у Киева нет шансов на взятие региона, после фортификации и формирования обороны полуострову ничего не угрожает.

