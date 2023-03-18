Экс-премьер Словакии рассказал о планах США на Крым
США подталкивают Киев на провокации в отношении Крыма, так как хотели бы использовать регион для взятия под контроль Черного моря и противостояния с Россией. Об этом заявил глава координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
«США хотел бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать ее против России и контроля акватории Черного моря. Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», — отметил политик в беседе с РИА Новости.
Чарногурский предположил, что западные страны, потерпев поражения на Украине, оставят попытки «отобрать» полуостров. Как отметил экс-премьер, за рубежом все чаще звучат мнения, что Крым всегда был и останется российским.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у Киева нет шансов на взятие региона, после фортификации и формирования обороны полуострову ничего не угрожает.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- Байден назвал оправданным решение МУС выдать ордер на «арест» Путина
- Экс-премьер Словакии рассказал о планах США на Крым
- Аксенов назвал воссоединение Крыма с Россией символом возвращения русских земель
- Нью-йоркскую «Метрополитен-оперу» обязали компенсировать Нетребко $200 тысяч
- Беспилотник «Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО RM-70 на Авдеевском направлении
- Минобрнауки: 67% выпускников смогут поступить на бюджет в 2023 году
- В Китае заявили, что ключ к решению кризиса на Украине находится у Запада
- СМИ: Авиакомпании из США потребовали запретить конкурентам полеты над Россией
- В конгрессе Трампа обвинили в утаивании более 100 дорогих подарков от иностранных правительств
- Исследование: «Корзина счастья» обойдется россиянам в 655 - 683 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru