Экс-премьер Словакии рассказал о планах США на Крым

США подталкивают Киев на провокации в отношении Крыма, так как хотели бы использовать регион для взятия под контроль Черного моря и противостояния с Россией. Об этом заявил глава координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

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«США хотел бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать ее против России и контроля акватории Черного моря. Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», — отметил политик в беседе с РИА Новости.

Чарногурский предположил, что западные страны, потерпев поражения на Украине, оставят попытки «отобрать» полуостров. Как отметил экс-премьер, за рубежом все чаще звучат мнения, что Крым всегда был и останется российским.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у Киева нет шансов на взятие региона, после фортификации и формирования обороны полуострову ничего не угрожает.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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