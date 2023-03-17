Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму
Все планы по повышению качества жизни в Крыму и Севастополе, по реализации конкретных проектов, в том числе в сферах ЖКХ и здравоохранения, будут реализованы. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, ключевым инструментом реализации такой работы является госпрограмма социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Глава государства отметил, что программа была расширена и продлена до 2027 года.
Ранее Владимир Путин заявил, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер. Он отмечал, что будут предприняты все возможные меры, чтобы пресечь любые угрозы.
Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, строительство оборонительной линии на территории полуострова идет по плану. Глава региона уточнил, что этот вопрос не может быть максимально раскрыт публично. По словам Аксенова, власти Крыма действуют «асимметрично» и не по технологиям, «которые были сто лет назад», сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму
- Индия ограничила срок пребывания в стране российских туристов
- В Крыму выделят землю участникам спецоперации
- Истек срок сдачи оружия жителями Днепропетровской области
- В Белом доме заявили, что вопрос о поставках F-16 Украине не обсуждается
- Росавиация договорилась об обслуживании летних рейсов в аэропортах Турции
- В Петербурге микроавтобус врезался в остановку, пострадали дети
- Путин заявил, что Крымский мост восстановят вовремя
- СМИ: Запад опасается расширения списка военных целей Украины
- РФС анонсировал матч сборной России с Ираном 23 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru