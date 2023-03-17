Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму

Все планы по повышению качества жизни в Крыму и Севастополе, по реализации конкретных проектов, в том числе в сферах ЖКХ и здравоохранения, будут реализованы. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, ключевым инструментом реализации такой работы является госпрограмма социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Глава государства отметил, что программа была расширена и продлена до 2027 года.