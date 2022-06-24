Аргентина намерена присоединиться к БРИКС

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о том, что его страна прилагает все усилия для того, чтобы войти в объединение БРИКС. Об этом он сообщил в ходе выступления на XIV саммите лидеров стран объединения.

«Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта», — подчеркнул глава Аргентины.

Он также отметил, что его страна является безопасным и ответственным поставщиком продуктов питания и признанным игроком в области биотехнологий и прикладной логистики.