Аргентина намерена присоединиться к БРИКС

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о том, что его страна прилагает все усилия для того, чтобы войти в объединение БРИКС. Об этом он сообщил в ходе выступления на XIV саммите лидеров стран объединения.

«Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта», — подчеркнул глава Аргентины.

Он также отметил, что его страна является безопасным и ответственным поставщиком продуктов питания и признанным игроком в области биотехнологий и прикладной логистики.

Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоносители, удобрения и зерно

В работе саммита под председательством КНР принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы приглашенных государств - Аргентины, Египта, Ирана, Индонезии, Казахстана, Камбоджы, Малайзии, Сенегала, Таиланда и Узбекистана.

Ранее Владимир Путин в ходе саммита БРИКС обвинил Запад в циничном отношении к продовольственным проблемам развивающихся стран.

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
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