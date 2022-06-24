Аргентина намерена присоединиться к БРИКС
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о том, что его страна прилагает все усилия для того, чтобы войти в объединение БРИКС. Об этом он сообщил в ходе выступления на XIV саммите лидеров стран объединения.
«Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта», — подчеркнул глава Аргентины.
Он также отметил, что его страна является безопасным и ответственным поставщиком продуктов питания и признанным игроком в области биотехнологий и прикладной логистики.
В работе саммита под председательством КНР принимают участие не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы приглашенных государств - Аргентины, Египта, Ирана, Индонезии, Казахстана, Камбоджы, Малайзии, Сенегала, Таиланда и Узбекистана.
Ранее Владимир Путин в ходе саммита БРИКС обвинил Запад в циничном отношении к продовольственным проблемам развивающихся стран.
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