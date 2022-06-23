Главы МИД Ирана и России обсудили соглашение о сотрудничестве

Лавров прибыл в Иран накануне и в рамках своего визита встретился с главой МИД республики, отмечает RT.

«Мы провели очень хорошие переговоры с господином Лавровым, мы обсудили разные вопросы по двусторонней повестке дня, региональной повестке дня, также международной повестке», — отметил глава иранского МИД.

Абдоллахиан добавил, что в рамках переговоров министры уделили огромное значение вопросу соглашения о всеобъемлющем долгосрочном и стратегическом сотрудничестве Тегерана и Москвы. По словам главы МИД Ирана, внешнеполитическое ведомство получило предложения от российских коллег.

«Надеемся, что в скором времени нам удастся провести экспертное заседание для финализации содержания этого соглашения с дальнейшей ратификацией этого документа в парламентах», — подчеркнул Абдоллахиан.

