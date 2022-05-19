Силуанов: Новый банк развития поможет странам БРИКС преодолеть кризис
Министр финансов РФ Антон Силуанов в четверг заявил, что Новый банк развития, который создали страны БРИКС, поможет смягчить для них последствия нарастающего кризиса, сообщает РИА Новости.
Министр, выступая на встрече совета управляющих банка, пояснил, что речь идёт о проектах в области обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, а также платёжно-расчётных систем и развития транспортной инфраструктуры.
«Трансформация НБР в полноценную платформу по расширению экономического и финансового сотрудничества между странами-акционерами банка должна стать одной из основных задач на следующий пятилетний период», – добавил Силуанов.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страны БРИКС строят новую финансовую систему.
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