Иран подал заявку на вступление в БРИКС

Власти Ирана подали заявку на вступление в группу БРИКС. Об этом сообщает агентство «Тасним» со ссылкой на представителя иранского МИД Саида Хатибзаде.

Политик выразил надежду, что вступление Ирана в объединение даст «дополнительные преимущества» обоим сторонам.

Несколькими днями ранее заявку на членство в сообществе подала Аргентина.

Подачу заявок обеими странами подтвердила представитель российского МИД Мария Захарова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БриксИран
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