Иран подал заявку на вступление в БРИКС
27 июня 202222:43
Власти Ирана подали заявку на вступление в группу БРИКС. Об этом сообщает агентство «Тасним» со ссылкой на представителя иранского МИД Саида Хатибзаде.
Политик выразил надежду, что вступление Ирана в объединение даст «дополнительные преимущества» обоим сторонам.
Несколькими днями ранее заявку на членство в сообществе подала Аргентина.
Подачу заявок обеими странами подтвердила представитель российского МИД Мария Захарова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru