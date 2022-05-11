Президент Аргентины: От санкций в отношении РФ страдают все страны

По его словам, конфликт на Украине ставит под угрозу «продовольственную и энергетическую безопасность».

Премьер отметил, что многие страны переживают не лучшие времена. «Рост цен на продукты питания ставит нас в очень сложную ситуацию», — отметил Фернандес.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с аргентинским коллегой Альберто Фернандесем заявил, что Москва поможет Буэнос-Айресу в развитии атомной энергетики.

