Президент Аргентины: От санкций в отношении РФ страдают все страны

Государства во всем мире, особенно в Латинской Америке и Африке, страдают от последствий конфликта вокруг Украины и ограничительных мер в отношении России, сообщил Radio y Televisión Española президент Аргентины Альберто Фернандес.

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По его словам, конфликт на Украине ставит под угрозу «продовольственную и энергетическую безопасность».

Премьер отметил, что многие страны переживают не лучшие времена. «Рост цен на продукты питания ставит нас в очень сложную ситуацию», — отметил Фернандес.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с аргентинским коллегой Альберто Фернандесем заявил, что Москва поможет Буэнос-Айресу в развитии атомной энергетики.

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