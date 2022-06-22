Лавров встретился в президентом Ирана
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча прошла в присутствии прессы.
В настоящее время Лавров находится с официальным визитом в Тегеране. Он пробудет в стране два дня.
Ранее 3 июня Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом. Министры обсудили ситуацию вокруг переговоров о возобновлении реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и ряду международных проблем.
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