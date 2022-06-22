Лавров встретился в президентом Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер Израиля, заявил, что Иран близок к получению ядерного оружия

Встреча прошла в присутствии прессы.

В настоящее время Лавров находится с официальным визитом в Тегеране. Он пробудет в стране два дня.

Ранее 3 июня Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом. Министры обсудили ситуацию вокруг переговоров о возобновлении реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и ряду международных проблем.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФЛавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры