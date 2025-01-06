«КРОВАВАЯ ПРОВОКАЦИЯ» И «ОПАСНЫЕ НЕДЕЛИ»

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев собирается осуществить «кровавую провокацию» в отношении российских регионов. По его словам, это может быть попытка ВСУ начать наступление на одном из участков линии фронта.

«Поступает оперативная информация, что киевский режим готовит кровавую провокацию в отношении регионов России. Врагом рассматривается несколько дат», - сообщил Рогов в интервью РИА Новости.

По его словам, в качестве одной из возможных дат на Украине рассматривают канун 7 января, так как в этот день должно пройти очередного заседания контактной группы по поддержке Киева на военной базе «Рамштайн» в Германии. При этом в качестве другой даты, добавил Рогов, называют канун 20 января, когда должна состояться инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа.