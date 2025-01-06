«Кровавая провокация»: На Западе предсказали «опасные недели» из-за действий ВСУ в Курской области
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предположил, что Киев в преддверии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа готовит «кровавую провокацию» для России.
На фоне попыток ВСУ осуществить прорыв в Курской области в России предположили, что Киев специально решил устроить «кровавую провокацию» Москве. Некоторые специалисты связывают это с грядущей инаугурацией нового американского президента Дональда Трампа и желанием Украины улучшить свои переговорные позиции. При этом на Западе предположили, что ближайшие две недели до ухода Джо Байдена с поста президента США могут быть опасными из-за действий Киева.
«КРОВАВАЯ ПРОВОКАЦИЯ» И «ОПАСНЫЕ НЕДЕЛИ»
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев собирается осуществить «кровавую провокацию» в отношении российских регионов. По его словам, это может быть попытка ВСУ начать наступление на одном из участков линии фронта.
«Поступает оперативная информация, что киевский режим готовит кровавую провокацию в отношении регионов России. Врагом рассматривается несколько дат», - сообщил Рогов в интервью РИА Новости.
По его словам, в качестве одной из возможных дат на Украине рассматривают канун 7 января, так как в этот день должно пройти очередного заседания контактной группы по поддержке Киева на военной базе «Рамштайн» в Германии. При этом в качестве другой даты, добавил Рогов, называют канун 20 января, когда должна состояться инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа.
Рогов заметил, что целью провокации киевского режима является попытка улучшить свои переговорные позиции, а также получить новую финансовую помощь и партии оружия.
В свою очередь профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предположил, что ближайшие две недели до ухода администрации президента США Джо Байдена могут быть опасными из-за действий Киева, передает RT. По его словам, такая ситуация возникла из-за стремления президента Украины Владимира Зеленского продолжить боевые действия, применить ракеты ATACMS и организовать попытку контратаки ВСУ в Курской области.
«Он (Владимир Зеленский – прим. НСН) все еще хочет продолжить войну, <...> потому что он сохраняет пессимизм к миру. Это очень опасное время, мы также видим, что Украина начала новую массированную контратаку в Курской области, <...> чтобы усложнить мирные усилия Трампа», - сказал Дизен в эфире телеканала «WION».
ПОПЫТКА ПРОРЫВА ВСУ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Предположения специалистов подтверждает то, что 5 января ВСУ попытались осуществить новое наступление в Курской области. Украинская штурмовая группа выдвинулась в сторону хутора Бердин. В составе части ВСУ были два танка, машина разграждения и двенадцать боевых бронированных машин с десантом, с помощью которых противник собирался остановить наступление российских войск.
Однако военным РФ удалось отразить наступление противника, нанеся поражение штурмовой группе ВСУ. Украинские подразделения были отброшены в районах 15 населенных пунктов в Курской области, в том числе в Дарьине, Леонидове, Малой Локне и Судже. В Министерстве обороны России также сообщили, что российская группировка войск «Север» отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ в регионе. До этого говорилось об отражении комплексами противовоздушной обороны С-400 и «Панцирь-СМ» ударов ракет США ATACMS.
Известно, что бойцы Росгвардии тоже принимают участие в отражении наступления ВСУ в Курской области, передают «Известия». В пресс-службе ведомства сообщили, что в регионе были уничтожены украинский танк и машина разминирования. Отмечается, что представители спецназа также непрерывно контролируют приграничья Курской области с помощью беспилотников.
Накануне генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в интервью НСН заявил, что продвижение российских войск в Курской области зависит от аккуратности их действий.
«Сегодня на территории Курской области находятся наемники всех мастей, инструктора НАТО. Эта территория представляет собой сплошное минное поле. Там минируется все, что только можно, делается большое количество различных мин-ловушек, рассчитанных на гражданское население. И задача наших подразделений аккуратно, без лишних разрушений и жертв все это обезвредить и зачистить территорию. Вся эта работа требует большого мастерства, потому что против наших штурмовых подразделений работают "матерые волки", которые получили опыт на Ближнем Востоке и непосредственно в Сирии», - объяснил он.
До этого президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что российские войска «точно выбьют» подразделения ВСУ из Курской области.
«Смысла никакого военного не было, смысла держаться там у ВСУ нет. Но мы совершенно точно их выбьем», - сказал он, отметив, что говорить о сроках было бы неправильно.
Ранее RT сообщил, что над Курской областью была уничтожена украинская ракета.
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