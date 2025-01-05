«Кивать и соглашаться»: ВС РФ отбросили ВСУ на позиции начала спецоперации
Российские военные подошли к рубежам, которые занимали во времена начала СВО. В рядах ВСУ заявляют о катастрофической нехватке личного состава и ждут инаугурации Трампа для прекращения конфликта.
Российские военные в настоящий момент вернулись на рубежи, которые занимали во времена начала специальной военной операции на Украине, сообщил журнал Der Spiegel. Вооруженные силы РФ активно продвигаются в зоне СВО и постепенно возвращают территории, утраченные на начальных этапах боев.
Журнал отметил, что, в частности, российская армия близка к тому, чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганской народными республиками, которые вошли в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года.
ПРОДВИЖЕНИЕ ВС РФ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ
Минобороны РФ в последние месяцы сообщило о взятии десятков населенных пунктов в Донбассе и Харьковской области. Президент России Владимир Путин 16 декабря заявил, что с начала 2024 года военные заняли 189 населенных пунктов.
По последним данным Telegram-канала «WarGonzo» за 4 января, на Донецком фронте продолжается зачистка западной части промзоны в Курахово, остатки украинского гарнизона пытаются отойти, но с мест сообщают и о добровольной сдаче в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одновременно с этим идет продвижение севернее и южнее города.
«В Дзержинске продолжаются тяжелые городские бои. Там ВСУ упорно держаться за свои позиции, но все равно вынуждены уступать их под напором российских войск», - говорится в сообщении.
Канал отмечает, что на Часовоярском направлении продолжаются бои в районе завода в Часов Яре, где ранее украинские войска контратаковали.
Кроме того, ВС РФ продолжают проявлять активность на нескольких участках Запорожского фронта, но бои, в основном, пока остаются позиционными. В Курской области российские войска активно давят на оборону ВСУ на нескольких участках.
В свою очередь Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» утром 5 января сообщил, что бойцы отряда спецназа «Грачи» и 5-й бригады подняли флаг России на самой западной окраине города Курахово.
ПОЛОЖЕНИЕ ВСУ И ВОПРОС ПЕРЕГОВОРОВ
На фоне успехов армии России ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас 5 января заявил, что Киев будет вынужден соглашаться на любые требования Москвы.
«Буду честен, ситуация сейчас хуже, чем на старте (конфликта с Россией – ред. НСН). О чем мы можем сейчас договориться? Мы можем только кивать головой и соглашаться на их требования», - сказал он в интервью газете Washington Post (WP).
Офицер отметил, что в украинской армии сложилась ужасающая ситуация с личным составом: ВСУ катастрофически не хватает мобилизованных, чтобы восполнить понесенные потери.
По данным издания, украинские военные не способны сдержать наступление армии России. Солдаты также рассказали изданию о низком боевом духе и высокой усталости.
На Западе и внутри Украины все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Президент Украины Владимир Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Киева третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Украины о возвращении к границам 1991 года.
ВЕРА В ТРАМПА
Даже наиболее радикально настроенные солдаты ВСУ все чаще стали поддерживать заявления избранного президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта, пишет WP.
«Солдаты, которые говорили, что верят в борьбу до тех пор, пока последние (российские войска – ред. НСН) не будут выбиты со всей территории Украины, все чаще поддерживают призыв Трампа начать переговоры», - говорится в сообщении.
Отмечается, что многие украинские военные также разочаровались в собственном правительстве в Киеве, критикуя «медленную и разрозненную кампанию мобилизации».
Британский портал новостей UnHerd сообщил, что Дональд Трамп должен будет сделать сложный выбор: либо принять условия Владимира Путина, чтобы выполнить обещание остановить украинский конфликт, либо продолжить боевые действия, которые в конечном итоге все равно приведут к ослаблению ВСУ.
В публикации отмечается, что элиты Запада все отчетливее признают, что, либо конфликт завершится за столом переговоров, либо произойдет крах Украины, потому что она полностью истощит живые силы и ресурсы, несмотря на «прощальные подарки» Джо Байдена.
Дональд Трамп неоднократно уверял, что в случае переизбрания способен завершить конфликт на Украине за 24 часа. В Москве и Киеве в свою очередь исключают такую возможность. Трамп также выступал против безвозмездного финансирования Киева и говорил, что республиканцы рассматривают возможность выдачи Киеву кредитов вместо «подарков», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru