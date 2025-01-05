ПРОДВИЖЕНИЕ ВС РФ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Минобороны РФ в последние месяцы сообщило о взятии десятков населенных пунктов в Донбассе и Харьковской области. Президент России Владимир Путин 16 декабря заявил, что с начала 2024 года военные заняли 189 населенных пунктов.

По последним данным Telegram-канала «WarGonzo» за 4 января, на Донецком фронте продолжается зачистка западной части промзоны в Курахово, остатки украинского гарнизона пытаются отойти, но с мест сообщают и о добровольной сдаче в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одновременно с этим идет продвижение севернее и южнее города.

«В Дзержинске продолжаются тяжелые городские бои. Там ВСУ упорно держаться за свои позиции, но все равно вынуждены уступать их под напором российских войск», - говорится в сообщении.

Канал отмечает, что на Часовоярском направлении продолжаются бои в районе завода в Часов Яре, где ранее украинские войска контратаковали.

Кроме того, ВС РФ продолжают проявлять активность на нескольких участках Запорожского фронта, но бои, в основном, пока остаются позиционными. В Курской области российские войска активно давят на оборону ВСУ на нескольких участках.

В свою очередь Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» утром 5 января сообщил, что бойцы отряда спецназа «Грачи» и 5-й бригады подняли флаг России на самой западной окраине города Курахово.

ПОЛОЖЕНИЕ ВСУ И ВОПРОС ПЕРЕГОВОРОВ

На фоне успехов армии России ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас 5 января заявил, что Киев будет вынужден соглашаться на любые требования Москвы.