Политическая западня? Какие цели преследуют ВСУ в новом «курском» наступлении
Российские войска нанесли поражение штурмовой группе ВСУ в Курской области, операция продолжается. Между тем военкоры заявляют, что новый контрнаступ ВСУ имеет в первую очередь информационный смысл.
Российские военные нанесли поражение штурмовой группе Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пошла в контратаку в Курской области, сообщило Минобороны РФ. Украинские военные предприняли попытку контратаки в районе хутора Бердин около 9:00 мск 5 января, пытаясь остановить наступление российских войск.
В ответ артиллерия и авиация Вооруженных сил РФ нанесла удар, в результате которого были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронемашин ВСУ. Ведомство подчеркнуло, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны также отчиталось о поражении на Курском направлении формирований четырех механизированных и четырех десантно-штурмовых украинских бригад, а также бригады морской пехоты и пяти соединений теробороны. За сутки ВСУ потеряли до 340 человек и четыре танка в Курской области.
ПЕРВЫЕ СООБЩЕНИЯ О КОНТРАТАКЕ
Хутор Бердин расположен в районе границы между Большесолдатским и Суджанским районами в бассейне реки Суджа. Находится примерно в 80 километрах к юго-западу от Курска, в 10 километрах к западу от районного центра – села Большое Солдатское. О контратаке в Курской области первыми сообщили военкоры со ссылкой на поступающую информацию с мест.
Telegram-канал «Дневник Мракоборцев» около 9:50 мск сообщил о наступлении ВСУ, в 10:34 поступили сообщения об ожесточенных боях. Там отметили, что ВСУ пытались бить механизированным «кулаком», в 13:16 поступило сообщение об уничтожении колонны – шесть единиц, включая танк.
Военкор Роман Алехин в своем Telegram-канале сообщал, что хутор Бердин и Большесолдатское направление держат группы Аида, группа Пресса и группа Питерского спецназа «Ахмат» под командованием генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Он напомнил, что штурмовики «Ахмата» не дали ВСУ прорваться в августе на Курск, удержав их на уровне Мартыновки.
«Тем временем, высадив десант, противник начал активно накатывать на квадроциклах и багги. Также на Большесолдатском направлении начали активно вводить в бой танки», - писал Алехин около 12:00 мск.
В свою очередь военкор Юрий Котенок отмечал, что ВСУ сообщают о продвижении ВС РФ на Малую Локню.
«На бандеровских ресурсах - тревожно. Заявляют о "тенденции к прорыву"», - писал он в своем Telegram-канале.
Ночью ВСУ разминировали подступы к Бердину и дороги. Повторное наступление ВСУ на Курскую область официально подтвердили в «Центре по борьбе с дезинформацией» при СНБО Украины, а также глава офиса президента Андрей Ермак, назвавший происходящее «хорошими новостями».
Между тем Минобороны РФ также отчиталось о поражении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Кругленькое, Мартыновка, Лебедевка, Свердликово, Замостье, Викторовка, Михайловка, Локинская, а также Юнаковка, Беловоды, Журавка, Водолаги, Мирополье и Басовка в Сумской области (граничит с Курской).
ЦЕЛИ ВСУ
Военкор Александр Сладков заявил, что новым наступлением ВСУ укрепляют уже имеющиеся в Курской области позиции, расширяя плацдарм для того, чтобы российская артиллерия не доставала до каждого занятого ВСУ пятачка земли.
«Наступление имеет, в первую очередь, информационный, политический смысл, а потом уже военный», - написал он в своем Telegram-канале.
Сладков подчеркнул, что ВСУ строевым шагом самостоятельно заходят в военную и политическую западню. По его мнению, агрессия Киева делает позицию Украины перед переговорами весьма невыгодной.
«А нам нахождение врага на Курском плацдарме сегодня, я думаю, выгодно. И в политическом и в военном отношении. Фронт растянут, силы врага от ДНР и ЛНР отвлечены, Киев демонстрирует абсолютную неготовность к переговорам. Но все это имеет для нас смысл в том случае, если мы имеем на Курском направлении достаточно сил и средств», - отметил он.
Также Сладков заявил, что самым желанным направлением для ВСУ остается Херсонщина и Крым. Он выразил уверенность, что там украинская армия может предпринять попытку наступления весной.
В свою очередь военкор Александр Коц заявил, что ВСУ предпринимают активные действия в направлении Большого Солдатского и в Суджанском районе, «давят» как на Новоивановку на западном фланге, так и в сторону Бердина на восточном. По его мнению, все похоже на то, что ВСУ решают проблему угрозы логистики своей северной группировки в Курской области, действуют малыми группами под прикрытием танков на пикапах. При этом, указал он, информационное сопровождение говорит о том, что это может быть не основной удар.
«Вспомните, как освещалось само вторжение - тишина на всех уровнях. А тут прям из каждого утюга у них. От «Центра по борьбе с дезинформацией» при СНБО до главы Офиса президента Ермака», - сказал он.
Коц заявил, что главный удар ВСУ могут нанести из Шосткинского района Сумской области в сторону Рыльского и Хомутовского районов, или оттуда же в сторону Брянской области.
РЕАКЦИЯ КУРСКИХ ВЛАСТЕЙ
После официального сообщения Минобороны РФ с заявлением вышел врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он заявил, что считает неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия ВС РФ и оценивают ситуацию на фронте.
«Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны России. Призываю жителей доверять только официальным источникам», - написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что власти Курской области делают все для помощи армии и приближения победы. Также врио губернатора призвал жителей воздержаться от самовольного возвращения в населенные пункты «серой зоны», поскольку пока это небезопасно.
Бои в Курской области продолжаются с момента вторжения ВСУ на приграничные территории региона 6 августа прошлого года.
Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинским позициям в области. Всего, по последним данным военного ведомства, Украина за время боевых действий на Курском направлении потеряла более 49 тысяч бойцов, передает «Радиоточка НСН».
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