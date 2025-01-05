Политическая западня? Какие цели преследуют ВСУ в новом «курском» наступлении

Минобороны также отчиталось о поражении на Курском направлении формирований четырех механизированных и четырех десантно-штурмовых украинских бригад, а также бригады морской пехоты и пяти соединений теробороны. За сутки ВСУ потеряли до 340 человек и четыре танка в Курской области.

ПЕРВЫЕ СООБЩЕНИЯ О КОНТРАТАКЕ

Хутор Бердин расположен в районе границы между Большесолдатским и Суджанским районами в бассейне реки Суджа. Находится примерно в 80 километрах к юго-западу от Курска, в 10 километрах к западу от районного центра – села Большое Солдатское. О контратаке в Курской области первыми сообщили военкоры со ссылкой на поступающую информацию с мест.

Telegram-канал «Дневник Мракоборцев» около 9:50 мск сообщил о наступлении ВСУ, в 10:34 поступили сообщения об ожесточенных боях. Там отметили, что ВСУ пытались бить механизированным «кулаком», в 13:16 поступило сообщение об уничтожении колонны – шесть единиц, включая танк.

Военкор Роман Алехин в своем Telegram-канале сообщал, что хутор Бердин и Большесолдатское направление держат группы Аида, группа Пресса и группа Питерского спецназа «Ахмат» под командованием генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Он напомнил, что штурмовики «Ахмата» не дали ВСУ прорваться в августе на Курск, удержав их на уровне Мартыновки.

«Тем временем, высадив десант, противник начал активно накатывать на квадроциклах и багги. Также на Большесолдатском направлении начали активно вводить в бой танки», - писал Алехин около 12:00 мск.

В свою очередь военкор Юрий Котенок отмечал, что ВСУ сообщают о продвижении ВС РФ на Малую Локню.

«На бандеровских ресурсах - тревожно. Заявляют о "тенденции к прорыву"», - писал он в своем Telegram-канале.