Хинштейн сделал заявление по ситуации с ВСУ в Курской области

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн прокомментировал информацию о попытке контратаки ВСУ в этом регионе. Соответствующая публикация размещена в официальном Telegram-канале чиновника.

Хинштейн заявил, что считает недопустимым комментарии гражданских властей действий российских вооруженных сил. Он добавил, что полагает неправильным и оценку гражданского руководства ситуации на линии соприкосновения.

Минобороны: ВСУ контратаковали в Курской области для остановки наступления ВС РФ

Также чиновник призвал россиян доверять информации, размещенной только в официальных источниках Минобороны России. Хинштейн уверил, что курские власти делают все для помощи российской армии.

Кроме того, Александр Хинштейн попросил жителей Курской области пока не возвращаться в населенные пункты «серой зоны». Такие действия, объяснил чиновник, пока небезопасны.

Российское оборонное ведомство утром в воскресенье, 5 января, сообщило о попытке украинских войск перейти в контратаку в Курской области. ВСУ предприняли эти попытки, чтобы остановить наступление войск России на Курском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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