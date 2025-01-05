Хинштейн сделал заявление по ситуации с ВСУ в Курской области
Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн прокомментировал информацию о попытке контратаки ВСУ в этом регионе. Соответствующая публикация размещена в официальном Telegram-канале чиновника.
Хинштейн заявил, что считает недопустимым комментарии гражданских властей действий российских вооруженных сил. Он добавил, что полагает неправильным и оценку гражданского руководства ситуации на линии соприкосновения.
Также чиновник призвал россиян доверять информации, размещенной только в официальных источниках Минобороны России. Хинштейн уверил, что курские власти делают все для помощи российской армии.
Кроме того, Александр Хинштейн попросил жителей Курской области пока не возвращаться в населенные пункты «серой зоны». Такие действия, объяснил чиновник, пока небезопасны.
Российское оборонное ведомство утром в воскресенье, 5 января, сообщило о попытке украинских войск перейти в контратаку в Курской области. ВСУ предприняли эти попытки, чтобы остановить наступление войск России на Курском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru