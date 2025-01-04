ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка
4 января 202516:44
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 540 военных, говорится в сводке Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении четырех танков.
В Минобороны РФ также сообщили, что ВС РФ на курском направлении нанесли поражение формированиям ССО «Юг» ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение ночи над российской территорией было уничтожено 16 украинских беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru