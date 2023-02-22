«Вряд ли приедет»: Академик о возможном визите Си Цзиньпина в Россию
Визит китайского лидера в Москву зависит от того, как будет развиваться ситуация на Украине, рассказал НСН академик РАН Василий Михеев.
Китай осторожничает в своих отношениях с Россией и не будет торопиться с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, сегодня Пекин следит за происходящим на Украине и выжидает подходящий для встречи момент, рассказал НСН академик РАН Василий Михеев.
Президент России Владимир Путин принял в Кремле секретаря ЦК КПК по международным делам Ван И. Российский лидер подчеркнул, что ждет Си Цзиньпина в Москве.
«Китаю невыгодно из-за России обострять свои и без того обостренные отношения с США и Евросоюзом. Поэтому они стремятся занять такую позицию, что он не может слишком близко подойти к ЕС, чтобы не ухудшить отношения с Россией, но и не могут слишком близко к ней подойти, в том числе по внутренним соображениям – Украина/Тайвань – вопрос суверенитета, территориальной целостности. Вот поэтому Китай проводит такую линию, стараясь быть над хваткой, всемирным посредником. Их позиция – взаимодействовать со всеми странами в дипломатическом решении конфликта. Идея, на мой взгляд, хорошая, но до ее фактического воплощения еще очень далеко. Поэтому ехать Си Цзиньпину в Москву без результата, или с результатом, который чрезмерно раздражит или отдалит Запад, просто не с руки. Поэтому они будут следить за развитием событий и подбирать подходящий момент для визита», - сказал Михеев.
Академик считает более вероятным визит китайского министра иностранных Китая Цзинь Гана или премьер-министра республики.
«Может последовать визит министра иностранных дел Цзинь Гана – бывшего посла в США. Возможно, приедет премьер-министр. Очень важный момент – экономические и прочие отношения с Россией развиваются вне зависимости от ситуации на Украине. Мой прогноз – в краткосрочной и среднесрочной перспективе визит Си маловероятен. По крайней мере до прояснения того, как будет развиваться ситуация на Украине», - добавил он.
Михеев считает, что Китай будет поэтапно вовлечен в конфликт на Украине, и перед официальным визитом в Россию власти Китая оценят реакцию конфликтующих сторон, стран Запада и США на свой мирный план.
«Китай сначала посмотрит, какой резонанс получит его ранее анонсированный план по урегулированию. Что за план – можно только гадать, но чтобы он сработал, нужно, чтобы две стороны хотели, чтобы был посредник. Пока этого нет. Если Китаю удастся сыграть роль посредника – Си приедет, но если он увидит, что стороны не нуждаются в посреднике, то такой визит, скорее, сработал бы против авторитета Китая», - заключил Михеев.
Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с НСН заявил, что Россия не может положиться на Китай, потому что у Пекина имеются собственные интересы относительно Москвы.
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