В США заявили, что пока не фиксировали поставок вооружений Китаем в адрес России

В настоящее время Вашингтон не фиксирует поставок китайских вооружений России, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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По его словам, американские власти внимательно следят за возможным развитием ситуации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Китай решительно опроверг якобы планы помощи России с вооружениями.

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Фото: cpc.people.com.cn
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