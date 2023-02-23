В США заявили, что пока не фиксировали поставок вооружений Китаем в адрес России
23 февраля 202301:21
В настоящее время Вашингтон не фиксирует поставок китайских вооружений России, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, американские власти внимательно следят за возможным развитием ситуации.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Китай решительно опроверг якобы планы помощи России с вооружениями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru