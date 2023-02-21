Постпред Китая в ООН пообещал обнародовать мирный план по Украине
В Пекине разработали план урегулирования украинского конфликта.
О сроках обнародования проекта рассказал постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, КНР собирается представить план урегулирования в течение ближайших нескольких дней. Более точных сроков дипломат не назвал.
Во вторник, 21 февраля, в Москву прибыл член Госсовета Китая, бывший глава МИД Ван И. По данным Bloomberg, он мог привезти с собой план прекращения конфликта.
Отношения России и Китая «крепкие как скала», заявил Ван И в беседе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Он выразил уверенность, что партнерство Москвы и Пекина выдержит испытания международной нестабильностью, пишет НСН.
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