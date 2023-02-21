Постпред Китая в ООН пообещал обнародовать мирный план по Украине

О сроках обнародования проекта рассказал постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, КНР собирается представить план урегулирования в течение ближайших нескольких дней. Более точных сроков дипломат не назвал.

Во вторник, 21 февраля, в Москву прибыл член Госсовета Китая, бывший глава МИД Ван И. По данным Bloomberg, он мог привезти с собой план прекращения конфликта.

Отношения России и Китая «крепкие как скала», заявил Ван И в беседе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Он выразил уверенность, что партнерство Москвы и Пекина выдержит испытания международной нестабильностью, пишет НСН.

