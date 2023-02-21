Ван И назвал отношения России и Китая «прочными как скала»

Находящийся в Москве член Политбюро ЦК Компартии Китая, бывший глава МИД страны Ван И дал высокую оценку отношениям России и КНР, сообщают СМИ.

Патрушев принял в Москве члена политбюро КПК Ван И

У Москвы и Пекина хорошие возможности для продолжения стратегического партнерства в защиту общих интересов. Об этом Ван И заявил на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Экс-глава МИД КНР назвал отношения двух стран «зрелыми и прочными как скала». Он выразил уверенность, что партнерство Москвы и Пекина выдержат испытания на фоне нестабильности в международных отношениях.

Представитель КНР заявил о готовности «отстаивать национальные интересы и достоинство» вместе с Россией.

Ван И привезет в Москву план мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом ранее сообщило американское агентство Bloomberg, пишет НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Николай ПатрушевКитайРоссия
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