«Отдали последнее»: В Госдуме заявили, что Украина больше не сможет получать вооружение

Накануне Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в Днепропетровске техники, в частности дивизиона С-300. Со своей стороны, словацкий премьер Хегер опроверг данные об уничтожении переданных ВСУ комплексов С-300. Виктор Водолацкий считает, что ни одна страна больше не будет поставлять Украине тяжелое вооружение.

«С-300 уже больше никто не будет поставлять Украине, Словакия была последней страной, которая решилась на такой шаг. Если Украине будет поставляться тяжелое вооружение, летальное и высокоточное – оно все будет уничтожаться, как только будет пересекать границу Украины. В ближайшее время вообще все каналы будут закрыты, а Украина будет рассчитываться за неполученное оружие, которое ей направлялось», - сказал Водолацкий.