«Отдали последнее»: В Госдуме заявили, что Украина больше не сможет получать вооружение
Словакия была последней страной, которая поставила на Украину С-300, заявил в эфире НСН депутат Виктор Водолацкий.
Скоро страны перестанут поставлять Украине тяжелое вооружение, потому что оно не успевает дойти и уничтожается российской стороной сразу, как только пересекает границу, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в Днепропетровске техники, в частности дивизиона С-300. Со своей стороны, словацкий премьер Хегер опроверг данные об уничтожении переданных ВСУ комплексов С-300. Виктор Водолацкий считает, что ни одна страна больше не будет поставлять Украине тяжелое вооружение.
«С-300 уже больше никто не будет поставлять Украине, Словакия была последней страной, которая решилась на такой шаг. Если Украине будет поставляться тяжелое вооружение, летальное и высокоточное – оно все будет уничтожаться, как только будет пересекать границу Украины. В ближайшее время вообще все каналы будут закрыты, а Украина будет рассчитываться за неполученное оружие, которое ей направлялось», - сказал Водолацкий.
Он также отметил, что зенитно-ракетный комплекс С-300 установили в Днепропетровске для того, чтобы сбивать воздушную военную технику России. При этом он подчеркнул, что Словакия, поставляя оружие на Украину, сама остается без какой-либо защиты.
«Учитывая, что Днепропетровск тоже попадает в зону денацификации, то один из вариантов его установки там – это попытки сбивать российские вертолеты и самолеты. Но словацкие поставки С-300 приводят к тому, что страна сама остается без прикрытия, отдавая Украине последнее, что у них есть», - резюмировал Водолацкий
Ранее экс-премьер Словакии и лидер главной в стране оппозиционной партии Роберт Фицо заявил, что серьезно обеспокоен передачей Украине зенитно-ракетного комплекса С-300. Политик назвал это решение безумием.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Лавров заявил, что волна русофобии вскрыла латентный расизм Европы
- В Великобритании спрогнозировали рекордное падение уровня жизни
- Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции
- Лавров оценил заявления Борреля о военном решении конфликта на Украине
- Партия бывшего премьера Пакистана вышла из состава парламента
- В Воронежской области повысили уровень террористической угрозы
- Канада ввела санкции против предприятий российского оборонного сектора
- Лавров: Политика Запада озлобленная и остервенелая
- Роскомнадзор запретил материалы ресурса «Викимедиа» из-за детской порнографии
- Ladoga вновь снизит цены на импортный алкоголь на 10%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru