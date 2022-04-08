ЕС предоставит Украине вооружение на 500 млн евро

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о выделении Украине военной помощи в размере 500 млн евро, передает «Интерфакс».

Инициатива выделения военной помощи была предложена главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Таким образом, общая финансовая военная помощь составит 1,5 млрд евро.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры