ЕС предоставит Украине вооружение на 500 млн евро

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о выделении Украине военной помощи в размере 500 млн евро, передает «Интерфакс».

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