ЕС предоставит Украине вооружение на 500 млн евро
7 апреля 202223:57
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о выделении Украине военной помощи в размере 500 млн евро, передает «Интерфакс».
Инициатива выделения военной помощи была предложена главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Таким образом, общая финансовая военная помощь составит 1,5 млрд евро.
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7 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru