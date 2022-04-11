Зеленский попросил Южную Корею поставить вооружение на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Южную Корею поставить Украине летальные вооружения, включая броневики и противотанковое оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: Словакия и Украина ведут переговоры о поставках оружия

«У вас есть то, что могло бы быть незаменимым для нас», - сказал Зеленский.

По его словам, Южная Корея могла бы помочь Украине собственной военной техникой.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что поставлять Украине британские танки бесполезно, потому что на обучение украинских солдат потребуется много времени.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Южная КореяУкраина
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