Премьер Словакии опроверг данные об уничтожении переданных ВСУ комплексов С-300
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что комплексы ПВО, переданные Украине несколько дней назад, не были уничтожены. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канал.
Передача зенитно-ракетных комплексов состоялась еще 8 апреля, она прошла на безвозмездной основе, несмотря на первоначальное желание властей Словакии получить взамен эквивалентное вооружение. Отмечается, что перевозка вооружений прошла в атмосфере секретности.
Ранее в понедельник власти Словакии опровергли данные об уничтожении этих комплексов. При этом официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга 11 апреля заявил, что российские вооруженные силы уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, полученные Украиной от одной из европейских стран. Конкретную страну представитель министерства не называл.
Ранее экс-премьер Словакии и лидер главной в стране оппозиционной партии Роберт Фицо заявил, что серьезно обеспокоен передачей Украине зенитно-ракетного комплекса С-300. Политик назвал это решение безумием.
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