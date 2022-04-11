Минобороны РФ сообщило об уничтожении поставленной Киеву из Европы техники дивизиона С-300

Минобороны РФ в понедельник утром отчиталось об уничтожении в Донбассе девяти танков, пяти самоходных артустановок «Акация», пять РСЗО «Град». Ведомство сообщает также о гибели более 60 человек со стороны украинских Вооруженных сил.

Кроме того ведомство отмечает, что в ходе уничтожения техники дивизиона С-300, поставленной Киеву Западом, были поражены до 25 человек личного состава украинских военных.