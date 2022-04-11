Минобороны РФ сообщило об уничтожении поставленной Киеву из Европы техники дивизиона С-300
Минобороны РФ в понедельник утром отчиталось об уничтожении в Донбассе девяти танков, пяти самоходных артустановок «Акация», пять РСЗО «Град». Ведомство сообщает также о гибели более 60 человек со стороны украинских Вооруженных сил.
Кроме того ведомство отмечает, что в ходе уничтожения техники дивизиона С-300, поставленной Киеву Западом, были поражены до 25 человек личного состава украинских военных.
По данным Минобороны РФ, в Херсонской области был сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24, а в районе населенного пункта Великая Новосёловка уничтожена ремонтная база ВСУ, в районе Изюма сбиты два украинских самолета Су-25, передает RT.
ВС РФ с начала военной операции, как сообщает российское военное ведомство, на Украине уничтожили 441 беспилотник, 239 установок РСЗО, более 2-х тысяч танков и бронемашин.
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