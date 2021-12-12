Как в американском кино. Байден повышает рейтинг на придуманной войне
Политики, политологи, военные историки рассказали, кому выгодно обвинять Россию в агрессии против Украины.
По заявлению главы Белого дома Джо Байдена, он предупредил президента России Владимира Путина об отправке военных США в Европу, если Россия решит напасть на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте администрации президента Соединенных Штатов.
По словам Байдена, он «абсолютно ясно дал понять Владимиру Путину» о разрушительных экономических последствиях этого шага для России.
Заявления о предстоящем российском вторжении являются частью украинской и западной пропаганды, заявил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН.
«Весь этот собачий бред - просто пропаганда. Я не могу сказать, что это исключительно украинская пропаганда. Очевидно, что это западная пропаганда тоже. Это такая типичная ситуация, когда вор, затесавшись в толпу, громче всех кричит «держи вора». Украинские власти именно сейчас кричат о российском вторжении, явно планируя провокации со своей стороны», - отметил Бородай.
Полномасштабная война России с Украиной будет короткой и кровопролитной, напоминая увеличенную копию «пятидневной войны» с Грузией, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.
«В случае с Грузией ситуация была очевидная. Тбилиси долго готовил наступательную операцию и попытался провести, после чего грузинской стороне надавали по шапке. Если в Донбассе начнется нечто подобное, то это будет напоминать очень сильно увеличенную, более жесткую копию «пятидневной войны». Тогда Россия вмешается под своим лицом, и будет полноценная военная кампания, которая наверняка закончится поражением украинских сил и заключением соглашения о прекращении огня уже на новых условиях. Но на данный момент, на своем уровне информированности я предпосылок для этого не вижу», - сказал Норин.
Собственные цели преследовал и президент США Джо Байден, чтобы обсудить якобы угрозу безопасности Украины на встрече с российским лидером Владимиром Путным. По мнению украинского политолога Александра Семченко, которое он высказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», Байден использовал диалог с Путиным для поднятия своего рейтинга.
«Сначала была сформирована мнимая, выдуманная, виртуальная проблема, что Россия нападет на Украину. Потом появляется Байден, убеждает Россию, и она не нападает. Сначала американцы с британцами рассказывали об этом, потом Украина в это поверила. Ситуация как в американском фильме "Хвост виляет собакой": у президента были проблемы с рейтингом – придумали войну, победили в ней, и президент побеждает на выборах. Безопасности Украины и так ничего не угрожало. А в виртуальной реальности, в которой все жили последние полтора месяца, итог такой, что Россия не нападает, все хорошо, мир во всем мире, а Байдена можно выдвигать на Нобелевскую премию мира», - пояснил политолог.
Завкафедрой Дипакадемии МИД России Иван Сурма перед встречей Путина и Байдена заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что США словно «собака на сене».
«С одной стороны, они хотят сохранить свое лидерство, включая политическое, военное и технологическое, а с другой – они понимают, что это лидерство не удастся в полном объеме сохранять, потому что мир перестал быть однополярной моделью, он сейчас многогранный и многосторонний, и дипломатия с политикой также должны быть многовекторными», - отметил он.
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