Как в американском кино. Байден повышает рейтинг на придуманной войне

Собственные цели преследовал и президент США Джо Байден, чтобы обсудить якобы угрозу безопасности Украины на встрече с российским лидером Владимиром Путным. По мнению украинского политолога Александра Семченко, которое он высказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», Байден использовал диалог с Путиным для поднятия своего рейтинга.

«Сначала была сформирована мнимая, выдуманная, виртуальная проблема, что Россия нападет на Украину. Потом появляется Байден, убеждает Россию, и она не нападает. Сначала американцы с британцами рассказывали об этом, потом Украина в это поверила. Ситуация как в американском фильме "Хвост виляет собакой": у президента были проблемы с рейтингом – придумали войну, победили в ней, и президент побеждает на выборах. Безопасности Украины и так ничего не угрожало. А в виртуальной реальности, в которой все жили последние полтора месяца, итог такой, что Россия не нападает, все хорошо, мир во всем мире, а Байдена можно выдвигать на Нобелевскую премию мира», - пояснил политолог.