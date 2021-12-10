Бородай: Надеюсь, Зеленскому хватит глупости начать войну
Экс-премьер ДНР заявил НСН, что жители Донбасса устали жить в условиях неопределенности, а в случае начала военных действий Россия не останется в стороне.
В случае начала войны украинской стороной у жителей Донбасса, у русских добровольцев появится возможность ответить, заявил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН.
«Донбасс восьмой год живет в состоянии неопределенности и отсутствия образа будущего, и это, конечно очень тяжело, и это сказывается на психологии людей, на их морально духе. Если честно, я надеюсь, что у наших противников хватит глупости начать войну. Надеюсь, серьезно, по одной простой причине: тогда у нас будет возможность ответить и посчитаться за все эти годы. Я имею в виду жителей Донбасса, и тех, кто стоит в корпусах на линии боевого соприкосновения, а также русских добровольцев, которые Донбасс, конечно, не оставят в этой ситуации. Для меня очевидно, что российская власть тоже не будет смотреть спокойно», - отметил он.
Полномасштабная война России с Украиной будет короткой и кровопролитной, напоминая увеличенную копию «пятидневной войны» с Грузией, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.
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