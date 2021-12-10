МИД РФ предупредил США о последствиях вступления Украины в НАТО
Действия Запада в отношении Украины провоцирует серьезные военные риски. Об этом говорится в заявлении МИД России о диалоге с США, опубликованном на сайте ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что если Европа «втянет» Украину в НАТО, на близких к Центральной России территориях появятся ударные ракетные комплексы. «Такое безответственное поведение провоцирует масштабный конфликт в Европе», — отметили в МИД.
Также дипломатическое ведомство отметило, что Запад взял курс на поощрение русофобии, используя напряженную ситуацию на Украине. В связи с этим, в МИД подчеркнули, что нагнетание агрессии в отношении России неприемлемо.
В то же время в ведомстве заверили, что позитивно смотрят на готовность президента США Джо Байдена налаживать конструктивный диалог с Россией. «Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», — отметили в МИД.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о готовности России ответить на серьезные санкции Соединенных Штатов.
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