МИД РФ предупредил США о последствиях вступления Украины в НАТО

Действия Запада в отношении Украины провоцирует серьезные военные риски. Об этом говорится в заявлении МИД России о диалоге с США, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что если Европа «втянет» Украину в НАТО, на близких к Центральной России территориях появятся ударные ракетные комплексы. «Такое безответственное поведение провоцирует масштабный конфликт в Европе», — отметили в МИД.