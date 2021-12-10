МИД РФ предупредил США о последствиях вступления Украины в НАТО

Действия Запада в отношении Украины провоцирует серьезные военные риски. Об этом говорится в заявлении МИД России о диалоге с США, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что если Европа «втянет» Украину в НАТО, на близких к Центральной России территориях появятся ударные ракетные комплексы. «Такое безответственное поведение провоцирует масштабный конфликт в Европе», — отметили в МИД.

МИД РФ: действия корабля ВМС Украины в Азовском море являются провокацией

Также дипломатическое ведомство отметило, что Запад взял курс на поощрение русофобии, используя напряженную ситуацию на Украине. В связи с этим, в МИД подчеркнули, что нагнетание агрессии в отношении России неприемлемо.

В то же время в ведомстве заверили, что позитивно смотрят на готовность президента США Джо Байдена налаживать конструктивный диалог с Россией. «Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», — отметили в МИД.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о готовности России ответить на серьезные санкции Соединенных Штатов.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МИД РФУкраина
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