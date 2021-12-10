Байден пообещал Зеленскому поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины
Президент США Джо Байден в телефонных переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности поддерживать суверенитет Украины в случае возможной «агрессии» России. Об этом сообщили в Белом доме.
Отмечается, что главы государств призвали РФ принять меры по деэскалации ситуации на российско-украинской границе, пишет Газета.ру.
«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников агрессивными действиями России в отношении Украины и дал ясно понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае дальнейшего военного вмешательства», — подчеркнули в Белом доме.
Кроме того, Байден и Зеленский условились не проводить никаких обсуждений Украины без ее участия, пишет «Свободная пресса».
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