Байден пообещал Зеленскому поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины

Отмечается, что главы государств призвали РФ принять меры по деэскалации ситуации на российско-украинской границе, пишет Газета.ру.

«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников агрессивными действиями России в отношении Украины и дал ясно понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае дальнейшего военного вмешательства», — подчеркнули в Белом доме.

Кроме того, Байден и Зеленский условились не проводить никаких обсуждений Украины без ее участия, пишет «Свободная пресса».

