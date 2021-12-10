Зеленский не исключил проведение референдума по Донбассу
10 декабря 202121:31
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение референдума по вопросу Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.
Зеленский отметил, что речь идет не о статусе территории, а в целом о прекращении войны.
Также Зеленский не исключил проведение прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, этот вариант приветствуют Европа и США.
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10 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru