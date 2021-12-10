Зеленский не исключил проведение референдума по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение референдума по вопросу Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

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Зеленский отметил, что речь идет не о статусе территории, а в целом о прекращении войны.

Также Зеленский не исключил проведение прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, этот вариант приветствуют Европа и США.

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ФОТО: РИА Новости
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