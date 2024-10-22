«Всего через пять лет!»: Экс-омбудсмен Киргизии заявил, что БРИКС заменит ООН
Решения Совбеза ООН перестали исполняться, организация не выполняет свои задачи, отметил в эфире НСН правозащитник Турсунбек Акун.
В течение пяти лет БРИКС станет мировой и влиятельной организацией, которая сможет заменить ООН, заявил корреспонденту НСН координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии, бывший омбудсмен Киргизии, политолог, правозащитник Турсунбек Акун на XVI саммите БРИКС.
«БРИКС уже меняет ход истории, к нему присоединяется много стран. Он опережает и «Большую семерку», и «Большую двадцатку». В перспективе БРИКС заменит Организацию Объединенных Наций, потому что ООН сейчас ничего не делает, решения Совбеза ООН не выполняются. Решения БРИКС будут выполняться, потому что это равноправное партнерство. Никто не диктует, все демократично и решается на уровне диалога и консолидации. Это главное. Я думаю, что в течение пяти лет БРИКС станет огромной мировой, влиятельной организацией и все будут смотреть не на ООН, а на решения БРИКС», – сказал Акун.
Также он прокомментировал визит генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит и отметил, что он обязан был приехать.
«Гутерриш приехал, потому что государства, которые принимают участие в саммите в Казани, члены ООН. Они платят налоги, например, чтобы развивался ООН. Если он действительно генеральный секретарь ООН, тогда он должен принимать участие. Генсек ООН должен одинаково ко всем относиться, он не должен служить Западу, Америке, Англии или Франции. Он обязан был приехать», – указал собеседник НСН.
Кроме того, правозащитник заявил, что сегодня однополярный мир во главе с США начал ликвидироваться. Он подчеркнул, что РФ стремится в миру, диалогу и консолидации.
«Сегодня Казань является эпицентром мировых событий. Благодаря действию России однополярный мир, который диктует США и коллективный Запад, ликвидируется. Наступает многополярный мир во главе с Россией, Индией, КНР, народы объединяются. Идут конфликты, они продолжаются, поэтому надо сесть за стол переговоров. Владимир Путин предлагает переговоры, а коллективный Запад отказывается. Идет война в Израиле, Израиль наступает на Ливан, на Палестину, погибли более 41 тысяч человек, около 20 тысяч детей. Все это делает коллективный Запад и США. Россия хочет, чтобы был мир, консолидация и диалог. Мы общественники, правозащитники должны об этом сказать своему народу», – добавил Акун.
XVI саммит БРИКС начался 22 октября в Казани. Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на него приедут делегации из 36 стран и от шести международных организаций, в том числе 22 главы государства и генсек ООН Антониу Гутерриш, передает «Радиоточка НСН».
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