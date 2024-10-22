«Всего через пять лет!»: Экс-омбудсмен Киргизии заявил, что БРИКС заменит ООН

«БРИКС уже меняет ход истории, к нему присоединяется много стран. Он опережает и «Большую семерку», и «Большую двадцатку». В перспективе БРИКС заменит Организацию Объединенных Наций, потому что ООН сейчас ничего не делает, решения Совбеза ООН не выполняются. Решения БРИКС будут выполняться, потому что это равноправное партнерство. Никто не диктует, все демократично и решается на уровне диалога и консолидации. Это главное. Я думаю, что в течение пяти лет БРИКС станет огромной мировой, влиятельной организацией и все будут смотреть не на ООН, а на решения БРИКС», – сказал Акун.

Также он прокомментировал визит генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит и отметил, что он обязан был приехать.

«Гутерриш приехал, потому что государства, которые принимают участие в саммите в Казани, члены ООН. Они платят налоги, например, чтобы развивался ООН. Если он действительно генеральный секретарь ООН, тогда он должен принимать участие. Генсек ООН должен одинаково ко всем относиться, он не должен служить Западу, Америке, Англии или Франции. Он обязан был приехать», – указал собеседник НСН.

Кроме того, правозащитник заявил, что сегодня однополярный мир во главе с США начал ликвидироваться. Он подчеркнул, что РФ стремится в миру, диалогу и консолидации.