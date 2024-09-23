«Военный блок - другая опера»: Макрон предложил реформировать ООН, но не НАТО
Президент Франции намерен предложить инициативы, которые станут шагом в сторону более справедливого миропорядка, однако в одиночку ему не справиться, заявила НСН Евгения Обичкина.
Президент Франции Эмманюэль Макрон много раз подчеркивал, что страна является державой-медиатором, способной на серьезные международные инициативы и его новое высказывание демонстрирует серьезность намерений, заявила в интервью НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.
Макрон заявил, что Европе нужно будет «переосмыслить» отношения с Россией после окончания боевых действий на Украине. Он призвал задуматься о «построении нового международного порядка» с помощью «более справедливых» ООН, Всемирного банка или Международного валютного фонда. По словам Обичкиной, это подтверждает готовность Макрона выдвинуть новую инициативу для предотвращения кризиса международных отношений.
«Наблюдается кризис международных институтов, которые были унаследованы со времен холодной войны. Необходима реформа организаций, которые были созданы коллективным Западом для управления международной экономической, финансовой системой. В Совбезе ООН в качестве постоянных членов заседают недружественные по отношению к России страны, в частности США, Франция и Великобритания. Часто инициативы блокируются участниками Совета Безопасности, поскольку почти ни в одном вопросе нет консенсуса. Это встречает серьезное сопротивление стран солидарного Юга. Парадигма «Север-Юг» возникла еще в 70-е годы XX века, сегодня грозит стать парадигмой соперничества. Новые правила международной игры пока не установлены. Высказывания Макрона служат преодолению опасной ситуации для мира, о которой говорят все, но никто ничего не может сделать. Один он не в силах что-то изменить, но Франция, по выражению самого Макрона, является державой-медиатором, страной, которая способна к международным переговорам», - заявила она.
Как добавила собеседница НСН, слова президента Франции при этом не имеют никакого отношения к реформированию НАТО.
«Это серьезное высказывание Макрона, он хочет что-то сделать. Однако НАТО – совершенно другая опера. Франция всегда выступала за эволюцию НАТО, но сегодня организация больше сосредоточена на европейской безопасности. НАТО и глобальные институты – разные сюжеты. Сегодня Макрон гораздо меньше говорит о трансформации НАТО, таким был дискурс до 2022 года», - резюмировала Обичкина.
Ранее Макрона говорил о том, что Североатлантический альянс не планирует напрямую участвовать в украинском конфликте. Вместе с тем, по словам президента Франции, НАТО будет оказывать поддержку Киеву, потому что не желает допустить победы Москвы, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: Производство компьютеров за семь месяцев выросло на 16%
- ЦБ продлил на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж
- СМИ: В Совфеде появятся 20 новых сенаторов
- Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм
- Мишустин: Вложения бизнеса в ИКТ выросли на 150%
- ФСБ: Жительница Ростова-на-Дону задержана по подозрению в госизмене
- Юрист Хаминский сообщил, что налоговая амнистия не спасет от штрафов и пени
- Мультипликатор Бардин опроверг сообщения о госпитализации
- Центробанк выпустил памятные монеты по мультфильму «Ежик в тумане»
- В России запустили новый музыкальный сервис «Wink Музыка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru