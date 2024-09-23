«Военный блок - другая опера»: Макрон предложил реформировать ООН, но не НАТО

Макрон заявил, что Европе нужно будет «переосмыслить» отношения с Россией после окончания боевых действий на Украине. Он призвал задуматься о «построении нового международного порядка» с помощью «более справедливых» ООН, Всемирного банка или Международного валютного фонда. По словам Обичкиной, это подтверждает готовность Макрона выдвинуть новую инициативу для предотвращения кризиса международных отношений.

«Наблюдается кризис международных институтов, которые были унаследованы со времен холодной войны. Необходима реформа организаций, которые были созданы коллективным Западом для управления международной экономической, финансовой системой. В Совбезе ООН в качестве постоянных членов заседают недружественные по отношению к России страны, в частности США, Франция и Великобритания. Часто инициативы блокируются участниками Совета Безопасности, поскольку почти ни в одном вопросе нет консенсуса. Это встречает серьезное сопротивление стран солидарного Юга. Парадигма «Север-Юг» возникла еще в 70-е годы XX века, сегодня грозит стать парадигмой соперничества. Новые правила международной игры пока не установлены. Высказывания Макрона служат преодолению опасной ситуации для мира, о которой говорят все, но никто ничего не может сделать. Один он не в силах что-то изменить, но Франция, по выражению самого Макрона, является державой-медиатором, страной, которая способна к международным переговорам», - заявила она.