Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил постпреда Великобритании Барбару Вудворд посетить Россию. Об этом дипломат заявил на заседании Совета безопасности организации.

Ранее Вудворд назвала Россию «обедневшей».

Небензя поблагодарил коллегу за «трогательную заботу о бюджете» РФ.

«Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует», — указал российский постпред, пояснив, что характеристики Вудворд «явно противоречат».

Ранее Небензя заявил, что США и их союзники пытаются навязать миру мысль о своем праве помогать Украине и якобы отсутствии права на помощь у партнеров России, пишет 360.ru.

