«Выжить Россию»: Орджоникидзе назвал цель «западной» реформы Совбеза ООН
Россия является не правопреемницей, а продолжателем прав и обязательств Советского Союза, страна была обязана выплатить огромный государственный долг, напомнил в эфире НСН дипломат Сергей Орджоникидзе.
Идея реформы Совета Безопасности ООН, которую задумали западные страны, направлена на то, чтобы выжить оттуда Россию, но им не удастся это сделать, заявил бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в разговоре с НСН.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский счел спорным вопрос о том, должна ли была Россия «как правопреемница Советского Союза» получить место постоянного члена Совбеза ООН. В свою очередь президент США Джо Байден заявил о необходимости реформы ООН, чтобы услышать «новые голоса и взгляды». По его словам, необходимо расширять членский состав СБ ООН. Орджоникидзе отметил, что Запад преследует четкую цель, заявляя о необходимости реформы организации.
«Мы не правопреемники, мы продолжатели прав и обязательств Советского Союза. Идея реформы Совбеза, которую задумали западные страны, направлена на то, чтобы выжить оттуда Россию. Но это им не удастся. Необходимо вспомнить историю. Советский Союз, как держава-победительница, в 1945 году стал постоянным членом Совета Безопасности. После распада СССР в 1991 году России, как государству-продолжателю прав и обязательств Советского Союза, перешло место постоянного члена. Причем это было сделано при поддержке всех бывших республик Советского Союза. Решение о том, что Россия будет занимать место постоянного члена, было принято на заседании Совбеза ООН, в котором я участвовал», – сказал Орджоникидзе.
Он напомнил, что Россия, как продолжатель прав и обязательств Советского Союза, была обязана выплатить огромный государственный долг.
«С точки зрения права необходимо прояснить момент. Когда какое-то государство распадается, то все его составные части являются правопреемниками по международному праву. Но в данном случае, в распаде Советского Союза, все составные части государства были правопреемниками, кроме России. Россия – государство-продолжатель прав и обязательств Советского Союза. Россия взяла на себя выплату всех долгов бывшего Союза. А Горбачев (Михаил, первый президент СССР - ред. НСН) наделал там огромное количество долгов... Так что права и обязательства – это вещь серьезная, были обязаны выплачивать огромный государственный долг», – добавил собеседник НСН.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает «за немедленное начало переговоров о реформировании» СБ ООН. Руководитель американского внешнеполитического ведомства, в частности, пояснил, что США считают необходимым предоставить статус постоянного члена реформированного СБ ООН двум странам Африки, государствам Латинской Америки и Карибского бассейна.
В 2022 году портал Axios со ссылкой на черновик документа сообщал, что конгрессмены США разработали резолюцию с предложением исключить Россию из постоянных членов СБ ООН в свете специальной операции РФ на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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