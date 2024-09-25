«Выжить Россию»: Орджоникидзе назвал цель «западной» реформы Совбеза ООН

Идея реформы Совета Безопасности ООН, которую задумали западные страны, направлена на то, чтобы выжить оттуда Россию, но им не удастся это сделать, заявил бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в разговоре с НСН.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский счел спорным вопрос о том, должна ли была Россия «как правопреемница Советского Союза» получить место постоянного члена Совбеза ООН. В свою очередь президент США Джо Байден заявил о необходимости реформы ООН, чтобы услышать «новые голоса и взгляды». По его словам, необходимо расширять членский состав СБ ООН. Орджоникидзе отметил, что Запад преследует четкую цель, заявляя о необходимости реформы организации.