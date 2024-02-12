«Примитивные англосаксы!»: Совбез ООН ответит России за срыв Минских соглашений
Совбез ООН в Нью-Йорке объяснится перед Россией за «упущенный шанс» и «имперские амбиции», Песков пожалел «бедного Карлсона», а Захарова отправила Шольца с Сунаком «в будуар».
Российские политики на фоне годовщины подписания Минских соглашений по урегулированию в Донбассе «прошлись» по своим коллегам-англосаксам, припомнив им еще и реакцию на интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Кроме того, Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН, которое начнется 12 февраля в 10:00 по Нью-Йорку (в 18:00 по московскому времени).
ОТ МИНСКА ДО НЬЮ-ЙОРКА: «ПРИМИТИВ И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
12 февраля 2015 года участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписали в Минске пакет мер по выполнению соглашений, ранее согласованный с главами стран «Нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина). Спустя 8 лет, в России констатировали, что европейцы упустили «исторический шанс».
«На утро 12 февраля - в годовщину принятия Минского комплекса мер - мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», - сообщил в Telegram в ночь на понедельник первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в ходе беседы будет обсуждаться «провал Совбеза ООН». При этом Полянский назвал «примитивной» англосаксонскую дипломатию.
«Англосаксонская дипломатия, особенно в последнее время, действует достаточно примитивно. Они берут какую-то точку отсчета и считают, что до этого ничего не происходило. Пытаются все беды возложить на страну, которая произвела то или иное действие вне зависимости от контекста и предшествующих событий», - сказал он в интервью РИА Новости.
Дипломат добавил, что именно так произошло в ситуации с СВО, начало которой на Западе назвали «неспровоцированной агрессией» и попытались списать на «имперские амбиции» РФ.
Со своей стороны, первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев в годовщину Минский соглашений указал, что англосаксам не выгоден мир на Украине.
«Россия никогда не выступала против возобновления переговорного процесса. Но сейчас, к сожалению, это невозможно из-за позиции киевских властей и лично Зеленского, который подписал указ, запрещающий вести переговоры с нашей страной. Для Запада, и прежде всего для англосаксов, такая ситуация выгодна. Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны. А доведенных до нищеты украинцев Запад готов насильно гнать на убой ради достижения своих целей по ослаблению России», - пояснил Нургалиев в интервью изданию «Аргументы и факты».
О мире на Украине « в новой реальности» накануне высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для нас главное достичь целей (спецоперации – прим. НСН), предпочтительно их достигать мирным путем. Если этот мирный путь отвергается с той стороны, то тогда продолжается специальная военная операция (…) Сейчас если идти на переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность. И эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать», - сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, вышедшем 11 февраля.
ВАЛЬС СУНАКА И БЕДНЫЙ КАРЛСОН
При этом в России продолжают смаковать реакцию Запада на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Он (Карлсон – прим. НСН) сам вышел на нас. Он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, просмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу, действительно, рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился», — рассказал предысторию исторической беседы Дмитрий Песков.
По его словам, еще до интервью были опасения, что начнутся «гонения на этого бедного Карлсона».
«Но ему и сейчас, насколько я понимаю, приходится несладко. С другой стороны, он, будучи достаточно умным человеком, думаю, предвидел, что будет такой накал страстей. Справедливости ради надо сказать, что это интервью и ему добавило изрядно популярности», — обрадовал Карлсона Дмитрий Сергеевич.
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «истерикой» реакцию на интервью Госдепа США и американских СМИ, указав также на «оглушительное молчание» заокеанских борцов за правду. Мария Владимировна также «прошлась» по канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и британскому премьеру Риши Сунаку, упомянувшему слово «смехотворное» в оценке части интервью Путина.
«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса. Премьер-министры Британии последних лет, люди безвольные, они выполняли волю не народа Британии и даже не свою личную, а послушно вальсировали, увлекаемые Вашингтоном в сторону будуара. Пардон», - сказала Захарова в интервью «КП».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в выходные отдыхал от громких высказываний, остановившись на пятничных «ненависти, презрении и омерзении» в отношении нового главкома ВСУ Александра Сырского.
Тем временем, на Украине продолжились «военные перестановки». В частности, новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначили Александра Павлюка, который в интервью The Times в начале января 2022 года почти угадал дату начала спецоперации, указав на 20 февраля.
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