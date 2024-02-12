«Примитивные англосаксы!»: Совбез ООН ответит России за срыв Минских соглашений

ОТ МИНСКА ДО НЬЮ-ЙОРКА: «ПРИМИТИВ И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

12 февраля 2015 года участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписали в Минске пакет мер по выполнению соглашений, ранее согласованный с главами стран «Нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина). Спустя 8 лет, в России констатировали, что европейцы упустили «исторический шанс».

«На утро 12 февраля - в годовщину принятия Минского комплекса мер - мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», - сообщил в Telegram в ночь на понедельник первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, в ходе беседы будет обсуждаться «провал Совбеза ООН». При этом Полянский назвал «примитивной» англосаксонскую дипломатию.

«Англосаксонская дипломатия, особенно в последнее время, действует достаточно примитивно. Они берут какую-то точку отсчета и считают, что до этого ничего не происходило. Пытаются все беды возложить на страну, которая произвела то или иное действие вне зависимости от контекста и предшествующих событий», - сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что именно так произошло в ситуации с СВО, начало которой на Западе назвали «неспровоцированной агрессией» и попытались списать на «имперские амбиции» РФ.

Со своей стороны, первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев в годовщину Минский соглашений указал, что англосаксам не выгоден мир на Украине.

«Россия никогда не выступала против возобновления переговорного процесса. Но сейчас, к сожалению, это невозможно из-за позиции киевских властей и лично Зеленского, который подписал указ, запрещающий вести переговоры с нашей страной. Для Запада, и прежде всего для англосаксов, такая ситуация выгодна. Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны. А доведенных до нищеты украинцев Запад готов насильно гнать на убой ради достижения своих целей по ослаблению России», - пояснил Нургалиев в интервью изданию «Аргументы и факты».

О мире на Украине « в новой реальности» накануне высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для нас главное достичь целей (спецоперации – прим. НСН), предпочтительно их достигать мирным путем. Если этот мирный путь отвергается с той стороны, то тогда продолжается специальная военная операция (…) Сейчас если идти на переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность. И эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать», - сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, вышедшем 11 февраля.