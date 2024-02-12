«Примитивные англосаксы!»: Совбез ООН ответит России за срыв Минских соглашений

Совбез ООН в Нью-Йорке объяснится перед Россией за «упущенный шанс» и «имперские амбиции», Песков пожалел «бедного Карлсона», а Захарова отправила Шольца с Сунаком «в будуар».

Российские политики на фоне годовщины подписания Минских соглашений по урегулированию в Донбассе «прошлись» по своим коллегам-англосаксам, припомнив им еще и реакцию на интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Кроме того, Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН, которое начнется 12 февраля в 10:00 по Нью-Йорку (в 18:00 по московскому времени).

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12 февраля 2015 года участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписали в Минске пакет мер по выполнению соглашений, ранее согласованный с главами стран «Нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина). Спустя 8 лет, в России констатировали, что европейцы упустили «исторический шанс».

«На утро 12 февраля - в годовщину принятия Минского комплекса мер - мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», - сообщил в Telegram в ночь на понедельник первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, в ходе беседы будет обсуждаться «провал Совбеза ООН». При этом Полянский назвал «примитивной» англосаксонскую дипломатию.

«Англосаксонская дипломатия, особенно в последнее время, действует достаточно примитивно. Они берут какую-то точку отсчета и считают, что до этого ничего не происходило. Пытаются все беды возложить на страну, которая произвела то или иное действие вне зависимости от контекста и предшествующих событий», - сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что именно так произошло в ситуации с СВО, начало которой на Западе назвали «неспровоцированной агрессией» и попытались списать на «имперские амбиции» РФ.

Со своей стороны, первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев в годовщину Минский соглашений указал, что англосаксам не выгоден мир на Украине.

«Россия никогда не выступала против возобновления переговорного процесса. Но сейчас, к сожалению, это невозможно из-за позиции киевских властей и лично Зеленского, который подписал указ, запрещающий вести переговоры с нашей страной. Для Запада, и прежде всего для англосаксов, такая ситуация выгодна. Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны. А доведенных до нищеты украинцев Запад готов насильно гнать на убой ради достижения своих целей по ослаблению России», - пояснил Нургалиев в интервью изданию «Аргументы и факты».

О мире на Украине « в новой реальности» накануне высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для нас главное достичь целей (спецоперации – прим. НСН), предпочтительно их достигать мирным путем. Если этот мирный путь отвергается с той стороны, то тогда продолжается специальная военная операция (…) Сейчас если идти на переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность. И эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать», - сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, вышедшем 11 февраля.
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ВАЛЬС СУНАКА И БЕДНЫЙ КАРЛСОН

При этом в России продолжают смаковать реакцию Запада на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Он (Карлсон – прим. НСН) сам вышел на нас. Он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, просмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу, действительно, рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился», — рассказал предысторию исторической беседы Дмитрий Песков.

По его словам, еще до интервью были опасения, что начнутся «гонения на этого бедного Карлсона».

«Но ему и сейчас, насколько я понимаю, приходится несладко. С другой стороны, он, будучи достаточно умным человеком, думаю, предвидел, что будет такой накал страстей. Справедливости ради надо сказать, что это интервью и ему добавило изрядно популярности», — обрадовал Карлсона Дмитрий Сергеевич.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «истерикой» реакцию на интервью Госдепа США и американских СМИ, указав также на «оглушительное молчание» заокеанских борцов за правду. Мария Владимировна также «прошлась» по канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и британскому премьеру Риши Сунаку, упомянувшему слово «смехотворное» в оценке части интервью Путина.

Захарова высмеяла Шольца после его заявления про интервью Путина
«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса. Премьер-министры Британии последних лет, люди безвольные, они выполняли волю не народа Британии и даже не свою личную, а послушно вальсировали, увлекаемые Вашингтоном в сторону будуара. Пардон», - сказала Захарова в интервью «КП».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в выходные отдыхал от громких высказываний, остановившись на пятничных «ненависти, презрении и омерзении» в отношении нового главкома ВСУ Александра Сырского.

Тем временем, на Украине продолжились «военные перестановки». В частности, новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначили Александра Павлюка, который в интервью The Times в начале января 2022 года почти угадал дату начала спецоперации, указав на 20 февраля.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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