Лавров: Африканские страны должны стать постоянными членами Совбеза ООН
Россия считает, что страны Африки, а также Бразилия и Индия должны быть постоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает издание «АиФ» со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По его словам, их членство позволит обеспечить репрезентативность мирового большинства.
До этого главы США, Индии, Японии и Австралии призвали включить в Совбез ООН новые страны, в том числе из Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.
Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в интервью НСН заявил, что идея реформы Совета Безопасности ООН, которую задумали западные страны, направлена на то, чтобы выжить оттуда Россию, но им не удастся это сделать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Африканские страны должны стать постоянными членами Совбеза ООН
- СМИ: К сыну певицы Валерии Шульгину подали иск
- Туков: Поражение от Муртазалиева навредит карьере Тима Цзю
- В Молдавии в день выборов президента взломали сайт оппозиционной партии
- «Shot»: Обострение болезни актера Ефремова может ускорить его выход из колонии
- Росавиация сняла ограничения с работы аэропорта Казани
- «Baza»: Мошенники в третий раз обманули актера Оборотова на деньги
- В Домодедове в ДТП с фурой погибли пять человек
- МИД: В ЕС знают о ситуации с отказом Украины продлевать транзит газа
- Мошенники обманывают родителей школьников, притворяясь репетиторами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru