Лавров: Африканские страны должны стать постоянными членами Совбеза ООН

Россия считает, что страны Африки, а также Бразилия и Индия должны быть постоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает издание «АиФ» со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По его словам, их членство позволит обеспечить репрезентативность мирового большинства.