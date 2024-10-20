Лавров: Африканские страны должны стать постоянными членами Совбеза ООН

Россия считает, что страны Африки, а также Бразилия и Индия должны быть постоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает издание «АиФ» со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По его словам, их членство позволит обеспечить репрезентативность мирового большинства.

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До этого главы США, Индии, Японии и Австралии призвали включить в Совбез ООН новые страны, в том числе из Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в интервью НСН заявил, что идея реформы Совета Безопасности ООН, которую задумали западные страны, направлена на то, чтобы выжить оттуда Россию, но им не удастся это сделать.

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ФОТО: РИА Новости
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