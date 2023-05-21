Кадыров в опасности? В России предполагают, кто может быть заинтересован в покушении на главу Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовящемся на него покушении. Российски политики и журналисты называют «заказчиков» ЛОМов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что спецслужбы западных стран и Украины готовят против него теракты.

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По словам главы республики, Запад не устраивает его активная позиция в вопросе сохранения российской государственности. Кадыров отметил, что иностранные спецслужбы делают все, чтобы избавиться от него.

«У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят», - сказал политик.

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Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы уничтожить лидеров общественного мнения в России, которые защищают ее национальные ценности, запугать тех, кто говорит правду. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, ставка Вашингтона и Брюсселя в России на либеральных и прозападных политиков провалилась.

«Оставшись без проводников своей идеологии, Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы расправиться с лидерами общественного мнения, теми, кто любит Россию, защищает историю, национальные ценности», – отметил глава нижней палаты российского парламента.

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Военный корреспондент Александр Коц считает, что в России действует разветвленная агентурная сеть противника, которая способна организовывать теракты экстракласса на примере подрыва Прилепина. При этом он сравнил опасность, исходящую от российских лидеров общественного мнения с военными объектами.

«Противник продолжает бить по лидерам общественного мнения, по людям, создающим смыслы и идеологические посылы, и это говорит, конечно, о том, что все ЛОМы делают правильно. И враг расценивает эту деятельность как угрозу. Наравне с НПЗ, складами ГСМ, арсеналами и прочей тыловой инфраструктурой, питающей фронт», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал причастность Киева к подрывам россиян. Его слова передает Telegram-канал Klymenko Time.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
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