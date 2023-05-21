Кадыров в опасности? В России предполагают, кто может быть заинтересован в покушении на главу Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовящемся на него покушении. Российски политики и журналисты называют «заказчиков» ЛОМов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что спецслужбы западных стран и Украины готовят против него теракты.
По словам главы республики, Запад не устраивает его активная позиция в вопросе сохранения российской государственности. Кадыров отметил, что иностранные спецслужбы делают все, чтобы избавиться от него.
«У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят», - сказал политик.
Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы уничтожить лидеров общественного мнения в России, которые защищают ее национальные ценности, запугать тех, кто говорит правду. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, ставка Вашингтона и Брюсселя в России на либеральных и прозападных политиков провалилась.
«Оставшись без проводников своей идеологии, Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы расправиться с лидерами общественного мнения, теми, кто любит Россию, защищает историю, национальные ценности», – отметил глава нижней палаты российского парламента.
Военный корреспондент Александр Коц считает, что в России действует разветвленная агентурная сеть противника, которая способна организовывать теракты экстракласса на примере подрыва Прилепина. При этом он сравнил опасность, исходящую от российских лидеров общественного мнения с военными объектами.
«Противник продолжает бить по лидерам общественного мнения, по людям, создающим смыслы и идеологические посылы, и это говорит, конечно, о том, что все ЛОМы делают правильно. И враг расценивает эту деятельность как угрозу. Наравне с НПЗ, складами ГСМ, арсеналами и прочей тыловой инфраструктурой, питающей фронт», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал причастность Киева к подрывам россиян. Его слова передает Telegram-канал Klymenko Time.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- 19FortyFive: Зеленскому придется признать новые границы Украины
- США разрешили Украине применять поставленное оружие по целям в Крыму
- «Крылья Советов» разгромили «Урал» в матче РПЛ
- СМИ: выбитые из Артемовска военные ВСУ обстреливают город
- Кадыров в опасности? В России предполагают, кто может быть заинтересован в покушении на главу Чечни
- «Королевство кривых зеркал»: Захарова удивилась ситуацией с возможным дефолтом США
- СК заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС
- МИД РФ заявил об антироссийском и антикитайском характере саммита G7
- В Белгородском районе сбили беспилотник
- Между двумя мирами. Недружественная «Большая семерка» пытается сохранить влияние
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru