Кадыров в опасности? В России предполагают, кто может быть заинтересован в покушении на главу Чечни

По словам главы республики, Запад не устраивает его активная позиция в вопросе сохранения российской государственности. Кадыров отметил, что иностранные спецслужбы делают все, чтобы избавиться от него.

«У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят», - сказал политик.