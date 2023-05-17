«Просто забрали»: Кадыров заявил, что не платил СБУ за возвращение коня Зазу
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл детали возвращения своего породистого скакуна Зазу.
Политик уточнил, что не платил украинским спецслужбам за возвращение скакуна. По словам Кадырова, его представители забрали коня и не стали отдавать деньги.
Глава Чечни рассказал, что в момент передачи Зазу на границе украинцы начали выяснять друг с другом отношения. Кадыров уточнил, что его представители «просто забрали коня, не отдавая деньги».
«И правильно сделали! Конокрады из СБУшников отличные, а вот переговорщики - никакие», - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
На днях Кадыров заявил, что заплатил за возвращение коня $18 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Надаль пропусти «Ролан Гаррос» из-за травмы
- Экс-советник Пентагона: Россия уничтожила под Киевом важные объекты ВСУ
- В Москве сорвали попытку продать младенца за 60 тысяч рублей
- Тело умершего актера Дрейдена не могут вывезти из Финляндии
- Небензя передал в ООН заявление Буданова об убийствах россиян
- Захарова объяснила взаимностью заморозку счетов финской дипмиссии
- Гладков опроверг сообщения об обстреле Белгородской области танком ВСУ
- «Просто забрали»: Кадыров заявил, что не платил СБУ за возвращение коня Зазу
- Семь европейских стран ужесточат таможенный контроль на границе с Россией
- СМИ: в Артемовске уничтожили отряд белорусских наемников ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru