«Просто забрали»: Кадыров заявил, что не платил СБУ за возвращение коня Зазу

Политик уточнил, что не платил украинским спецслужбам за возвращение скакуна. По словам Кадырова, его представители забрали коня и не стали отдавать деньги.

Глава Чечни рассказал, что в момент передачи Зазу на границе украинцы начали выяснять друг с другом отношения. Кадыров уточнил, что его представители «просто забрали коня, не отдавая деньги».

«И правильно сделали! Конокрады из СБУшников отличные, а вот переговорщики - никакие», - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

На днях Кадыров заявил, что заплатил за возвращение коня $18 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

