Кадыров выразил готовность заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республиканские подразделения готовы занять Артемовск (Бахмут) в случае ухода оттуда ЧВК «Вагнер». Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, ему «неприятно слышать» заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса... неправильно. Давайте не делать так никогда», - написал Кадыров.
Глава Чечни заявил, что спецназ «Ахмат» займет Артемовск, если «Вагнер» решит выйти из города. Это вопрос нескольких часов, уточнил Кадыров.
Пригожин ранее объявил, что «музыканты» оставят Артемовск 10 мая и попросил Минобороны принять город, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru