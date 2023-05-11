Кадыров направил в зону СВО 96-й полк Росгвардии

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону проведения специальной военной операции отправились бойцы 96-го полка оперативного назначения Росгвардии.

«Чтобы сменить своих однополчан на боевых позициях», - отметил Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что данное подразделение является одним из самых боеспособных. Руководит бойцами генерал Магомед Тушаев.

Ранее Кадыров заявил, что главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину стоило «без лишних разговоров на весь интернет» изменить тактику и имеющимися силами захватить Артемовск. По его словам, было необходимо изменить «тактику под реальность».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияРамзан КадыровЧечня

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