Кадыров направил в зону СВО 96-й полк Росгвардии
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону проведения специальной военной операции отправились бойцы 96-го полка оперативного назначения Росгвардии.
«Чтобы сменить своих однополчан на боевых позициях», - отметил Кадыров.
Чеченский лидер отметил, что данное подразделение является одним из самых боеспособных. Руководит бойцами генерал Магомед Тушаев.
Ранее Кадыров заявил, что главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину стоило «без лишних разговоров на весь интернет» изменить тактику и имеющимися силами захватить Артемовск. По его словам, было необходимо изменить «тактику под реальность».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- Блащак допустил, что упавшая на территории Польши ракета прилетела с Украины
- Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка
- В Жилищном союзе объяснили отключение горячей воды летом
- Кадыров направил в зону СВО 96-й полк Росгвардии
- В Донецке заявили об уничтожении западной техники ВСУ до прибытия на фронт
- Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в июне
- Минфин не видит смысла в крупной приватизации
- Психолог раскрыла причины ночных кошмаров
- Исследование: россияне еженедельно тратят более двух тысяч рублей на онлайн-заказ продуктов
- Военный эксперт заявил, что Залужного могли арестовать из-за разногласий с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru