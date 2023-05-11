Кадыров направил в зону СВО 96-й полк Росгвардии

ЦБ РФ оценил инфляцию по итогам II квартала в 3,6% МИД РФ предупредил о прекращении действия зерновой сделки с 18 мая при не получении гарантий Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован с инсультом Верховный суд Пакистана признал незаконным арест экс-премьера Хана Галанин посоветовал участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» быть искренними