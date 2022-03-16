«Есть определенная надежда»: Лавров о переговорах с Украиной
Переговоры с Украиной идут непросто, но есть «определенная надежда на достижение компромисса». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.
Он отметил, что аналогичную оценку дают и некоторые из представителей украинской стороны на переговорах.
Министр призвал дать переговорщикам РФ и Украины возможность работать в спокойной обстановке, без «нагнетания очередной истерии». Он добавил, что в процессе переговоров есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что позиции делегаций России и Украины в ходе переговоров на фоне специальной операции РФ становятся более реалистичными.
Между тем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после переговоров Россия-Украина, которые прошли во вторник, 15 марта, сообщил в Твиттере, что разговор продолжится в среду. По его словам, имеются «принципиальные противоречия», но «есть место для компромисса». Переговоры делегаций проходят онлайн.
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