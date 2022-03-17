«Опять начнут вооружаться!»: В «шведском нейтралитете» Украины увидели подвох

«И шведский, и австрийский варианты нейтрального статуса нас не устраивают по одной простой причине. Эти статусы были достигнуты после полной оккупации страны, как произошло с Австрией в 1945 году, либо после полного военного разгрома этой страны, как произошло со Швецией при Петре I, после этого они не воевали. Так что это абсолютно не показательно. Они хотят любой ценой выторговать сохранение своей власти. Но это та публика, с которой бессмысленно договариваться», - сказал Сивков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что «демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту» обсуждается на переговорах российско-украинских «и может рассматриваться в качестве компромисса».

По мнению Сивкова, России стоит добиваться «безоговорочной капитуляции» Украины.

«Речь не может идти ни о каком ином варианте, как безоговорочная капитуляция. Мы можем решить задачу о примирении с Украиной лишь путем ее полного разгрома с принуждением к полной и безоговорочной капитуляции, и последующей денацификацией. В противном случае любой вариант, как бы его красиво не называли, это будет не более чем «капитуляция России» перед объединенным Западом. Если мы добьемся демилитаризации, но они сохранят нацистский режим, он обязательно опять начнет вооружаться», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил 16 марта, что Киев предлагает «австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы».