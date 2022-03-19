Лавров предположил, что США «держат за руку» украинскую делегацию на переговорах с РФ

«Мы всегда были за дипломатическое решение любых проблем, и по ходу боевых действий, когда Зеленский предложил переговоры, наш президент согласился, переговоры идут. Хотя украинская делегация, по большому счету, начала их с отбывания номера, как говорится, но потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны», - приводит слова Лаврова «Интерфакс».

«Но тем не менее процесс идет», - считает глава МИД РФ.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры представителей России и Украины могут продлиться несколько недель. Об этом он заявил в эфире Bloomberg TV.

