Лавров предположил, что США «держат за руку» украинскую делегацию на переговорах с РФ
США «держат за руку» делегацию Украины на переговорах с Россией, не позволяя Киеву соглашаться даже на минимальные требования России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на финале трека «Международный» конкурса «Лидеры России» 19 марта.
«Мы всегда были за дипломатическое решение любых проблем, и по ходу боевых действий, когда Зеленский предложил переговоры, наш президент согласился, переговоры идут. Хотя украинская делегация, по большому счету, начала их с отбывания номера, как говорится, но потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны», - приводит слова Лаврова «Интерфакс».
«Но тем не менее процесс идет», - считает глава МИД РФ.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры представителей России и Украины могут продлиться несколько недель. Об этом он заявил в эфире Bloomberg TV.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+32 958 / сут.
Умерли
364 тыс.+495 / сут.
Выздоровели
16,1 млн+95 558 / сут.
- Медведев: Коллапса в российской экономике не будет
- Лавров считает, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез
- Путин провел переговоры с премьером Люксембурга о ситуации на Украине
- Лавров предположил, что США «держат за руку» украинскую делегацию на переговорах с РФ
- Торговая блокада. Польша требует для России новых санкций
- Российский режиссер не смог получить визу США для участия в церемонии премии «Оскар»
- Липецкие власти опровергли сообщения о наборе добровольцев на Украину
- Лукашенко прокомментировал сообщения западных СМИ о состоянии Путина
- Рогозин: В США обсуждается возможность отключения России от GPS
- Кадыров призывает «шайтанов» сдаться, или Кто такие «нацики»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru