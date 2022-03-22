Кремль не назвал дату следующего раунда переговоров между РФ и Украиной

Кремль не предает огласке подробности переговоров делегаций России и Украины и дату следующего раунда очных встреч, так как это может навредить процессу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков отметил, что желание лидера Украины Владимира Зеленского проводить референдум по поводу договоренностей с РФ не вызывает удивления в России, так как это суверенное государство, вольное инициировать какие-то внутренние политические процессы для принятия решений. При этом детали самого переговорного процесса с Украиной Песков не озвучил.

«Но помимо этого есть и субстанция, которая находится на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы», - передает слова пресс-секретаря ТАСС.



По словам Пескова, украинская сторона давно получила все предложения России в письменном виде, теперь очередь за Киевом.