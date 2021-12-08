«Игра на нервах»: О чем договорились Россия и США
На онлайн-встрече Путин и Байден обсуждали войну на Украине, расширение НАТО, иранскую ядерную программу, высылку дипломатов и санкции.
7 декабря состоялась онлайн-встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Совещание продолжалось примерно два часа. В начале видеоконференции Байден выразил желание встретиться с Путиным лично, предположив, что это может произойти на следующем саммите G20.
В ходе онлайн-встречи президент США пригрозил России санкциями в случае «вторжения» на Украину. Он заявил, что обеспокоен ситуацией в этой стране и призвал к дипломатическому урегулированию вопроса. Американский лидер, однако, так и не ответил Путину вступит ли Украина в НАТО.
Тем не менее, США убрали из проекта оборонного бюджета санкции против «Северного потока - 2», хотя раньше обещали устроить в России «полукатастрофу» в случае начала войны. Меры, направленные против облигаций РФ и «окружения Путина», также не вошли в проект оборонного бюджета, обращают внимание украинские СМИ.
Ранее проект антироссийских мер, затрагивающий газопровод, был включен в версию проекта оборонного бюджета, которая была одобрена нижней палатой законодательного органа, что обязывало президента США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2».
В результате переговоров России и США республиканцы заявили, что Байден «сдался Путину», в связи с чем скоро якобы может начаться российское вторжение на Украину.
«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»
На Украине сразу заволновались из-за отмены санкций против «Северного потока – 2». Там обеспокоены сопутствующими этому проблемами. Немецкий политолог Александр Рар ранее предположил, что в Киеве могут считать, что от разговора президентов России и США будет зависеть дальнейшая судьба Украины.
В украинском Telegram-канале «Политика страны» (ранее интернет-издание «Страна.ru», которое было заблокировано), опубликовали заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Она говорила, что, несмотря на отмену санкций, Вашингтон все еще планирует остановить запуск газопровода в случае нападения России на Украину. Отмечается, что отмена санкций подразумевает их повторное введение в долгосрочной перспективе.
При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что главы двух государств в ходе диалога даже не обсуждали энергетику.
К слову, Нуланд также заявила, что Путин хочет воссоздать СССР. По ее словам, это проект президента России, который хочет войти в историю. Нуланд отметила, что гарантии того, будет ли «его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше» - нет.
НАТО И УКРАИНА
Одной из главных тем, как ожидалось, стала «экспансия» НАТО на Восток. Путин призвал президента США «не перекладывать ответственность на плечи России» в украинском вопросе и остановить приближение военного альянса к российским границам. Он назвал такое движение НАТО «красной линией» и потребовал у Байдена юридических надежных гарантий по ее отмене.
После переговоров Вашингтон заявил, что в случае вторжения РФ в соседнюю страну военную помощь получит не только Украина, но и другие страны альянса, в том числе Польша, Румыния и страны Прибалтики. В Госдепартаменте США также пригрозили России полной изоляцией от мировой финансовой системы, что отразится на населении и бизнесе.
При этом немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» еще до встречи глав двух государств предположил, что Украина на переговорах «уйдет в тень».
«В первую очередь, могут начаться какие-то переговоры по разоружению, начнут говорить о взаимном доверии в связи с этим процессом. Это может смягчить обстановку. Когда Америка и Россия начнут конструктивно разговаривать на глобальные темы и друг другу больше доверять, украинский конфликт уйдет в тень. Однако на Западе ходят разные мифы и слухи, публикуются какие-то планы, что якобы Россия хочет напасть. Но я думаю, что разговор Путина и Байдена не будет касаться этого. Это просто «игра на нервах», в которой участвуют СМИ и разведки, чтобы накалить обстановку и иметь от этого выгоду», - говорил он.
А ЧТО ЕЩЁ?
В ходе переговоров главы двух государств также обсудили вопрос совместного исторического наследия, вспомнив о союзничестве в годы Второй мировой войны, и призвали не забывать подвиги героев.
Еще одной темой для обсуждения стала иранская ядерная программа. Путин подчеркнул, что план действий по ней необходимо выполнять так, как изначально было обговорено.
Лидеры также обсудили вопрос дипломатического взаимодействия обеих стран. Путин напомнил о высылке российских дипломатов из США и отметил, что в возникновении проблем на этой почве виноват Вашингтон.
«Президенты выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. В целом разговор носил откровенный и деловой характер», - подытожили в Кремле.
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