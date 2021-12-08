«Игра на нервах»: О чем договорились Россия и США

7 декабря состоялась онлайн-встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Совещание продолжалось примерно два часа. В начале видеоконференции Байден выразил желание встретиться с Путиным лично, предположив, что это может произойти на следующем саммите G20.

В ходе онлайн-встречи президент США пригрозил России санкциями в случае «вторжения» на Украину. Он заявил, что обеспокоен ситуацией в этой стране и призвал к дипломатическому урегулированию вопроса. Американский лидер, однако, так и не ответил Путину вступит ли Украина в НАТО.

Тем не менее, США убрали из проекта оборонного бюджета санкции против «Северного потока - 2», хотя раньше обещали устроить в России «полукатастрофу» в случае начала войны. Меры, направленные против облигаций РФ и «окружения Путина», также не вошли в проект оборонного бюджета, обращают внимание украинские СМИ.

Ранее проект антироссийских мер, затрагивающий газопровод, был включен в версию проекта оборонного бюджета, которая была одобрена нижней палатой законодательного органа, что обязывало президента США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2».

В результате переговоров России и США республиканцы заявили, что Байден «сдался Путину», в связи с чем скоро якобы может начаться российское вторжение на Украину.