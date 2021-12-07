США рассматривают вариант изоляции РФ от мировой финансовой системы

Власти США рассматривают возможность полной изоляции России от мировой финансовой системы. Об этом заявили в Госдепе, передает РИА Новости.

Байден предупредил Путина о жестких экономических санкциях по Украине

Такое заявление сделала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. По ее словам, в случае принятия такого решения это повлияет как на российский бизнес, так и на граждан страны, в том числе на возможности для работы, путешествий.

Нуланд отметила, что такие санкции рассматриваются в случае вторжения РФ в Украину. Она также добавила, что они могут вводиться поэтапно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАФинансы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры