США рассматривают вариант изоляции РФ от мировой финансовой системы

Такое заявление сделала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. По ее словам, в случае принятия такого решения это повлияет как на российский бизнес, так и на граждан страны, в том числе на возможности для работы, путешествий.

Нуланд отметила, что такие санкции рассматриваются в случае вторжения РФ в Украину. Она также добавила, что они могут вводиться поэтапно.

