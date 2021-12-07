Уйдет в тень: В Германии назвали место Украины на переговорах Путина с Байденом
Киев сделал все, чтобы представить себя жертвой российской агрессии, и будет с трепетом следить за «судьбоносными» переговорами президентов России и США, сказал НСН Александр Рар.
Президенты России и США не будут обсуждать домыслы СМИ о возможных санкциях и российском «вторжении» на Украину, но постараются приблизить деэскалацию конфликта, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря в формате видеоконференции, которая начнется в 18:00 мск. Как ожидается, лидеры России и США обсудят и ситуацию вокруг Украины.
«Я не думаю, что Путин и Байден будут говорить о том, что США объявили о санкциях в отношении России, это будет более конструктивный и менее консультативный разговор. Разговор будет идти о возможности деэскалации в украинском конфликте, но пока не понятно, на каких основах это будет. Путин требует гарантий, что Украина не станет членом НАТО, а американцы таких гарантий давать не хотят, потому что это было бы капитуляцией Украины перед Россией. Поэтому должны будут договариваться о чем-то другом. В первую очередь, могут начаться какие-то переговоры по разоружению, начнут говорить о взаимном доверии в связи с этим процессом. Это может смягчить обстановку. Когда Америка и Россия начнут конструктивно разговаривать на глобальные темы и друг другу больше доверять, украинский конфликт уйдет в тень», - сказал Рар.
Он исключил возможность нападения России на Украину и высказал мнение, что и Путин с Байденом не будут муссировать выдумки СМИ.
«Я не вижу никакой логики в том, что Россия якобы хочет напасть на Украину. Я это исключаю. Россия хочет в случае авантюры украинцев против Донбасса каким-то образом вступиться за людей, которые находятся на территории непризнанных республик. Россия не будет вторгаться на Украину. Однако на Западе ходят разные мифы и слухи, публикуются какие-то планы, что якобы Россия хочет напасть. Но я думаю, что разговор Путина и Байдена не будет касаться этого. Это просто «игра на нервах», в которой участвуют СМИ и разведки, чтобы накалить обстановку и иметь от этого выгоду», - объяснил немецкий политолог.
По мнению Рара, в Киеве могут считать, что от разговора президентов России и США будет зависеть дальнейшая судьба Украины.
«Украинцы, наверное, так это видят. Но, думаю, у Путина с Байденом есть масса вопросов, которые надо обсудить, не касающихся Украины. Украина действительно, видимо, важный элемент в конфликте Запада и России, поэтому в Киеве будут с трепетом следить за переговорами. Украина сделала все в плане наращивания агрессивной риторики в отношении России и представления себя жертвой российской агрессии, чтобы получить помощь от Запада», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, саммит Путина и Байдена будет «продолжительным по времени». Они, в частности, планируют обсудить напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициативу Путина о гарантиях безопасности.
Накануне переговоров агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что США и Евросоюз подготовили новый пакет санкций на случай, если Россия «нападет» на Украину.
Ординарный профессор департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что новый пакет санкций США в отношении России вряд ли будет реализован, однако допустил, что Байден в ходе переговоров с Путиным может «обозначить» их, как «некую угрозу, висящую над головой России».
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