Уйдет в тень: В Германии назвали место Украины на переговорах Путина с Байденом

Президенты России и США не будут обсуждать домыслы СМИ о возможных санкциях и российском «вторжении» на Украину, но постараются приблизить деэскалацию конфликта, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря в формате видеоконференции, которая начнется в 18:00 мск. Как ожидается, лидеры России и США обсудят и ситуацию вокруг Украины.