В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Байдена

«При всей геополитической сложности состоявшегося между президентами России и США разговора это диалог двух лидеров сильнейших мировых держав — и это уже хорошо», — сказала сенатор.

По ее словам, это «диалог о конкретных проблемах, которые так или иначе решать придётся» «при любой политической погоде, поскольку в нём заинтересованы равнозначно как россияне, так и американцы».

Ковитиди отметила, что в Европе всё активнее звучат призывы о необходимости принуждения Киева к исполнению Минских соглашений.

Напомним, Байден в ходе разговора с Путиным предупредил о введении жестких экономических санкций в случае военной эскалации в сторону Украины. Американский президент также призвал к возвращению к дипломатии в ситуации с Украиной.

