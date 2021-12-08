В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Байдена
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала переговоры по видеосвязи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает RT.
«При всей геополитической сложности состоявшегося между президентами России и США разговора это диалог двух лидеров сильнейших мировых держав — и это уже хорошо», — сказала сенатор.
По ее словам, это «диалог о конкретных проблемах, которые так или иначе решать придётся» «при любой политической погоде, поскольку в нём заинтересованы равнозначно как россияне, так и американцы».
Ковитиди отметила, что в Европе всё активнее звучат призывы о необходимости принуждения Киева к исполнению Минских соглашений.
Напомним, Байден в ходе разговора с Путиным предупредил о введении жестких экономических санкций в случае военной эскалации в сторону Украины. Американский президент также призвал к возвращению к дипломатии в ситуации с Украиной.
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