В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Байдена

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала переговоры по видеосвязи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает RT.

Путин предупредил Байдена о «красных линиях»

«При всей геополитической сложности состоявшегося между президентами России и США разговора это диалог двух лидеров сильнейших мировых держав — и это уже хорошо», — сказала сенатор.

По ее словам, это «диалог о конкретных проблемах, которые так или иначе решать придётся» «при любой политической погоде, поскольку в нём заинтересованы равнозначно как россияне, так и американцы».

Ковитиди отметила, что в Европе всё активнее звучат призывы о необходимости принуждения Киева к исполнению Минских соглашений.

Напомним, Байден в ходе разговора с Путиным предупредил о введении жестких экономических санкций в случае военной эскалации в сторону Украины. Американский президент также призвал к возвращению к дипломатии в ситуации с Украиной.

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ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо БайденСовет Федерации РФ
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