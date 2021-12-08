Обнародован снимок кабинета Байдена во время переговоров с Путиным
Администрация президента США показала фотографию ситуационного кабинета главы государства Джо Байдена, сообщает телеканал «360».
Снимок был сделан во время переговоров американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. На фото видно, что Байден проводил переговоры с Путиным в присутствии госсекретаря Энтони Блинкена и других представителей президентской администрации. Изображение российского президента выводили на большой экран, расположенный перед столом Байдена.
Напомним, Байден в ходе разговора с Путиным предупредил о введении жестких экономических санкций в случае военной эскалации в сторону Украины. Американский президент также призвал к возвращению к дипломатии в ситуации с Украиной.
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