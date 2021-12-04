И «красные линии» в глазах. Эксперты предупредили о реальной угрозе войны с Россией
Политики, политологи и военные эксперты накануне переговоров Байдена и Путина оценили вероятность нарушения «красных линий» странами НАТО.
Президент США Джо Байден сообщил, что его разговор с российским коллегой Владимиром Путиным будет долгим. Об этом американский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне.
Комментируя заявление российской стороны о том, что РФ считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение вооружений на территории Украины, Байден заявил о непризнании подобной точки зрения.
В комитете Госдумы по обороне уверены, что война с Украиной вполне реальна в обозримом будущем.
«Украина пытается вступить в НАТО, в любом случае Соединенные Штаты будут ей помогать, будут ее спонсировать, будут ее вооружать для войны против России. Чем больше Россия будет за этим наблюдать, тем больше вероятность того, что Украина наберется смелости, наберется наглости, окрепнет, перестроит свою армию, перестроит свое сознание, воспитает подрастающее поколение в духе ненависти к России и все-таки спровоцирует какой-то конфликт для того, чтобы перейти в полномасштабное наступление. Исходя из того, что Россия в любом случае выиграет эту войну, это все равно ничего хорошего не принесет. Это в любом случае потери, разрушения», - заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампред комитета Александр Шерин.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что с размещением американских ракет на Украине может возникнуть реальная опасность «обезглавливающего удара», угрожающего уничтожением с одного выстрела всего высшего руководства России.
«Всегда и сейчас были серьезные опасения. Тем более, что американцы создают гиперзвуковые ракеты средней дальности морского, наземного и воздушного базирования. В ближайшие 2-3 года их развернут, и подлетное время станет еще меньше. Поэтому, если американские базы появятся в Харькове, Сумах, Полтаве или Мариуполе и Донбассе с нацеливанием на Сочи, это будет ближе, чем Румыния или Польша. Это создает вероятность "обезглавливающего удара". Первым же выстрелом могут быть уничтожены не только президент, но и все военно-политическое руководство. Это создает угрозу начальству, а начальство это не любит», - отметил Фельгенгауэр.
Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков оценивает нынешние отношения России и НАТО как наихудшие за последние 20 лет. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Сейчас страны НАТО ведут себя крайне агрессивно, уже прозвучало такое количество заявлений и совершено столько провокаций, что мы близки, как никогда, к настоящему конфликту. Часы Судного дня Чикагского университета, которые отмеряют время до ядерной войны, показывают сейчас 100 секунд до полуночи. Это самое близкое положение стрелок часов за всю их историю. Я не хочу произносить суровое слово «война», но полагаю, что спровоцированные спорадические конфликты могут привести к серьёзному противостоянию», - подчеркнул политолог.
В ходе интервью на телеканале «Россия 1» Владимир Путин предложил представить, что Украина станет членом НАТО. «Подлетное время от Харькова и от Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?» - задал вопрос президент России.
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