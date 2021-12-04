И «красные линии» в глазах. Эксперты предупредили о реальной угрозе войны с Россией

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что с размещением американских ракет на Украине может возникнуть реальная опасность «обезглавливающего удара», угрожающего уничтожением с одного выстрела всего высшего руководства России.

«Всегда и сейчас были серьезные опасения. Тем более, что американцы создают гиперзвуковые ракеты средней дальности морского, наземного и воздушного базирования. В ближайшие 2-3 года их развернут, и подлетное время станет еще меньше. Поэтому, если американские базы появятся в Харькове, Сумах, Полтаве или Мариуполе и Донбассе с нацеливанием на Сочи, это будет ближе, чем Румыния или Польша. Это создает вероятность "обезглавливающего удара". Первым же выстрелом могут быть уничтожены не только президент, но и все военно-политическое руководство. Это создает угрозу начальству, а начальство это не любит», - отметил Фельгенгауэр.