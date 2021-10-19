«Заступ за красную линию». Россия ответила на демарш НАТО
«Ответ Москвы» совпал с заявлениями представителей Кремля и Минобороны США о возможном членстве в НАТО Украины.
МИД РФ объявил об ответных мерах в ответ на недавний демарш НАТО в отношении сотрудников постоянного представительства России в Брюсселе.
6 октября численность сотрудников российской димписсии при Альянсе «без объяснения причин» была сокращена вдвое, после чего в Москве назвали «невозможным» примирение с НАТО.
«Российский ответ» НАТО готовился около двух недель. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 18 октября, что Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО.
«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней», - сказал Лавров.
Кроме того, с 1 ноября прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве, а также приостанавливается деятельность Военной миссии связи Альянса в России.
Как пояснили в МИД, для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой НАТО будет уполномочен посол РФ в Бельгии. При этом один из послов стран-членов Альянса в Москве может выполнять аналогичные функции.
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уже высказала сожаление в связи с данными решениями России, отметив в интервью РИА Новости, что в Альянсе «приняли их к сведению».
ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ
Интересно, что «ответные меры» Москвы совпали с рядом заявлений по Украине, хотя в МИД РФ не указывают на связь между этими событиями.
17 октября министр обороны США Ллойд Остин озвучил намерения обсудить условия членства в НАТО Грузии и Украины в рамках своего европейского турне в эти страны.
На сайте Минобороны США появились слова Остина о том, что для Грузии и Украины «дверь в НАТО» открыта.
В этот же день в эфире французского телеканала France 5 был показан документальный фильм «Владимир Путин: хозяин игры», в интервью для которого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал перспективу вступления Украины в НАТО худшим сценарием.
По словам Пескова, вступление Украины в НАТО «выходит за красные линии национальных интересов России». Он предупредил, что при таком сценарии Россия может принять «активные меры» для обеспечения своей безопасности.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр после известного заявления Владимира Путина про «красную линию» объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что с размещением американских ракет на Украине может возникнуть реальная опасность «обезглавливающего удара», угрожающего уничтожением с одного выстрела всего высшего руководства России.
ДИАЛОГА НЕ БУДЕТ
Как заявил НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, прекращение работы представительства РФ при НАТО не сулит миру ничего хорошего.
«Диалога, скорее всего, как такового уже не будет. То, что мы наблюдаем, это происходит демонтаж инфраструктуры, которая обеспечивала мир и безопасность Европе в течение десятилетий. Это происходит не по нашей вине, а фактически по инициативе стран Запада, точнее, НАТО. Тот демарш, который был сделан, не мог иметь иного ответа, как тот, что мы сейчас имеем. РФ вынуждена была отреагировать, если нет условий для работы нашего персонала в штаб-квартире НАТО, то какой смысл имитировать наличие такого рода отношений», - отметил Климов.
Со своей стороны, заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов говорил «Радиоточке НСН», что США рискуют «доиграться» до закрытия посольства в Москве.
5 октября ряд сенаторов призвали президента США Джо Байдена выслать более 300 дипломатов РФ в случае отказа российской стороны от расширения штата американского посольства в Москве.
6 октября в НАТО заявили об отзыве с 1 ноября аккредитаций у восьми сотрудников постпредства России при Альянсе, а также сокращении общей численности состава дипмиссии с 20 до 10 человек.
В МИД РФ сочли, что линия Альянса в отношении России становится «все более агрессивной», при этом раздувается так называемая «российская угроза».
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