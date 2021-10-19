«Заступ за красную линию». Россия ответила на демарш НАТО

«Российский ответ» НАТО готовился около двух недель. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 18 октября, что Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО.

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней», - сказал Лавров.

Кроме того, с 1 ноября прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве, а также приостанавливается деятельность Военной миссии связи Альянса в России.

Как пояснили в МИД, для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой НАТО будет уполномочен посол РФ в Бельгии. При этом один из послов стран-членов Альянса в Москве может выполнять аналогичные функции.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уже высказала сожаление в связи с данными решениями России, отметив в интервью РИА Новости, что в Альянсе «приняли их к сведению».