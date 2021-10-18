Песков назвал вступление Украины в НАТО худшим сценарием

По словам Пескова, вступление Украины в Североатлантический альянс «выходит за красные линии национальных интересов России». При таком сценарии РФ может принять «активные меры» для обеспечения своей безопасности.

Ранее в интервью пресс-секретарь российского лидера заявил, что РФ «никому не угрожает» и не представляет опасности для Европы.

