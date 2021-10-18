Песков назвал вступление Украины в НАТО худшим сценарием

Перспектива вступления Украины в НАТО стала бы худшим сценарием, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил в интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры» французского телеканала France 5.

Песков: Россия никому не угрожает и ищет партнеров в ЕС

По словам Пескова, вступление Украины в Североатлантический альянс «выходит за красные линии национальных интересов России». При таком сценарии РФ может принять «активные меры» для обеспечения своей безопасности.

Ранее в интервью пресс-секретарь российского лидера заявил, что РФ «никому не угрожает» и не представляет опасности для Европы.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:НАТОУкраинаДмитрий Песков
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