Песков назвал вступление Украины в НАТО худшим сценарием
Перспектива вступления Украины в НАТО стала бы худшим сценарием, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил в интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры» французского телеканала France 5.
По словам Пескова, вступление Украины в Североатлантический альянс «выходит за красные линии национальных интересов России». При таком сценарии РФ может принять «активные меры» для обеспечения своей безопасности.
Ранее в интервью пресс-секретарь российского лидера заявил, что РФ «никому не угрожает» и не представляет опасности для Европы.
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