«Фашистские методы»: Ямпольская прокомментировала отказ Киева в медпомощи русскоязычным
Отказ в медицинской помощи русскоязычным гражданам на Украине является примером фашистских методов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника президента России Елену Ямпольскую.
По ее словам, это невозможно охарактеризовать как-либо иначе. «Позавчера так называемый языковой омбудсмен Украины публично заявила, что врачи теперь могут официально отказывать русскоговорящим в лечении — это абсолютно фашистские методы, иначе это невозможно квалифицировать», — указала Ямпольская.
27 октября Ивановская заявила, что некоторые украинские врачи не готовы принимать русскоязычных пациентов, на что имеют законное право.
Запрет русскоязычного культурного контента на Украине противоречит Конституции страны, рядовые украинцы не заметят эту инициативу, поскольку сегодня они живут своими проблемами. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
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